Rozruch v košickej škôlke: Po budove sa prechádzal ozbrojený muž, prípad rieši polícia

KOŠICE – Mali by sa báť? Rodičia, ktorí svoje ratolesti zverili do rúk učiteliek Materskej školy na Nešporovej ulici v Košiciach, zostali minulý týždeň poriadne vydesení. Dôvodom bola správa o tajomnom mužovi, ktorý sa so zbraňou v ruke mal pohybovať po budove škôlky. Udalosť vyšetruje polícia, po osobe však zatiaľ nie je ani stopy.