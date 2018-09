Zbytočná smrť mladého motorkára (†27): Nehodu, pri ktorej zišiel z cesty, neprežil

Podľa doterajších informácií z miesta dopravnej nehody viedol vodič motocykel značky Yamaha po ceste v smere do obce Chorvátsky Grob. "Pri prechádzaní uvedeným úsekom z doposiaľ nezistených príčin zišiel s motocyklom mimo vozovku vpravo do priekopy a následne prešiel do poľa, kde sa s motocyklom viackrát prevrátil. Motocyklista pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Slamková. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.