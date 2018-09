Nové detaily susedskej vraždy v Seredi! Zdrvená manželka Mária o osudnej streľbe na záhrade

SEREĎ – Z brutálnej vraždy, ku ktorej došlo v sobotu popoludní v Seredi, doslova mrazí. Konflikt medzi susedmi vraj dospel k nečakanému vyvrcholeniu, aké by nikomu nenapadlo ani v najhoršom sne. Ján (†57) sa mal stať obeťou vlastného suseda, s ktorým riešil dlhodobé spory. Dôchodca údajne vzal osud do vlastných rúk. Čo sa skutočne stalo, však objasní až vyšetrovanie.

Pre Jána to mala byť bežná sobota. Netušil, že zberom jabĺk na vlastnom dvore trávi posledné minúty svojho života. Pokoj totiž narušila streľba. Obeť podľa manželky Márie zasiahla guľka zozadu, otrasný pohľad na bezvládne telo sa ako prvej naskytol práve jej. „Kričím: Jano, kde si? A nič. Potom som zbadala na tej jablonke taký malý biely kýblik, asi oberal jablká. Vtedy som si myslela, že bože, ten asi spadol, keď tie jabĺčka oberal, to mi prvé napadlo,“ opísala Mária.

Potom si však všimla, že jej manžel má vytrhnuté líce a je celý od krvi. Vo videu, ktoré zverejnil portál seredonline.sk, uviedla aj to, že ranu nepočula, keďže spala. Vystrašená žena potom okamžite kontaktovala políciu. „Potom som sa dozvedela, že bol zozadu strelený, a preto to líco, to mal všetko vytrhnuté. Ja už som sa nemohla na to pozerať, lebo bol úplne hotový, celý bol v kaluži krvi,“ povedala. Pred smrťou jej Ján ešte stihol napísať smsku, či si spolu nedajú kávu. To však napokon nestihli.

Polícia našla stopy

Ján sa podľa medializovaných informácií mal stať obeťou vlastného suseda. "Ide o staršieho pána, ktorý vlastne stále mal výhrady, raz mu haluze pretŕčali, raz tu bol hluk, tak teraz to už vyústilo do toho, že ho zastrelil," povedal pre tvnoviny.sk syn obete Ján. Dôchodca mal podľa neho neustále problém. Jeho vyčíňanie dokonca v minulosti nahlásili aj na polícii.

Zadržali dvoch mužov

Polícia smrť Jána vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. „Podľa vykonanej súdnej pitvy muž zomrel na následky strelného poranenia. Ihneď po skutku polícia zadržala dvoch mužov vo veku 77 a 52 rokov,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Podľa vykonanej súdnej pitvy muž zomrel na následky strelného poranenia. Zdroj: Getty Images

Dodala, že mladšieho muža v nedeľu prepustili, starší zostáva naďalej v cele policajného zaistenia. „Polícia vykonala počas víkendu domové prehliadky aj za účasti policajných psovodov a pyrotechnikov, počas ktorých policajti našli a zaistili viaceré stopy,“ priblížila postupy hovorkyňa. Stopy poputujú na expertízu. Strelcovi za skutok hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

Zdesené okolie

Chýry o tom, že spúšť mal stlačiť sused, s ktorým mal Ján problémy, zneli aj v komentároch na sociálnej sieti. "Nechápem, prečo sa to neriešilo v minulosti, keď bol už podávaný nejaký podnet, vždy sa čaká až na to najhoršie," napísal Peter.