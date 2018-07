Zvrat v prípade odsúdenej Rezešovej, ktorá zavinila smrteľnú nehodu: Z väzenia sa dostane skôr

Podľa informácií týždenníka Plus 7 dní, Eva Varholíková-Rezešová, ktorá zavinila smrteľnú nehodu, pri ktorej zomreli 4 ľudia, sa za dobré správanie dostane von skôr, ako uplynie jej 9-ročný trest. Rezešová využila právo, ktoré jej umožňuje 3 mesiace pred odpykaním dvoch tretín trestu požiadať o podmienečné prepustenie.

Podľa informácií týždenníka súd jej žiadosti vyhovel. V súčasnosti má absolvovať sedenia so psychológmi a psychiatrami, ktorí zhodnotia jej mentálny stav. Na slobodu sa tak dostane o 3 roky skôr, no naďalej bude pod probačným dohľadom. To znamená, že ak spraví akýkoľvek priestupok v skúšobnej dobe, bude sa musieť vrátiť za mreže a odsedieť si zvyšok trestu.

Smrteľná nehoda

Nehoda, pri ktorej zomreli štyria ľudia, sa stala 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici. Varholíková-Rezešová narazila svojím BMW vo vysokej rýchlosti do Fiata Punto, ktorý skončil v plameňoch. Traja ľudia zomreli priamo v aute, jedna žena po prevoze do nemocnice.

Vodičke namerali 1,5 promile alkoholu v krvi. Okrem toho sa rútila rýchlosťou medzi 165 – 175 kilometrov za hodinu. V roku 2014 ju druhostupňový súd odsúdil na 9 rokov väzenia.