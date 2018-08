Dočkala sa! Posledné dni vo väzení: Rezešová už vie, kedy ju pustia na slobodu

Jej žiadosti súd vyhovel. Podľa medializovaných informácií sa vo väzení správala vzorne. Dodržiavala všetky prísne pravidlá, nedostala sa do konfliktu so žiadnou spoluväzenkyňou, zdokonalila sa v maďarskom jazyku a pracovala v krajčírskej dielni. Pravidelne ju navštevovali priatelia, rodina, právnici, z čoho vyplýva, že naďalej udržiavala sociálne väzby. Navyše dbala aj na svoj zovňajšok a dobrú fyzickú kondíciu.

Zdroj: TASR

Tragická nehoda

Luxusný život sa Eve Varholíkovej zmenil v jedinej sekunde, 21. augusta na diaľnici M3, kedy sa o štvrtej hodine nadránom rútila v svojom BMW X6 do Budapešti, a vtedy narazila do Fiata Punto. Po náraze do jeho zadnej časti sa fiat obtrel o vedľa idúci kamión, otočil sa o 180 stupňov a počas trenia o zvodidlá začal horieť. BMW sa po kontakte s fiatom prevrátilo a na streche sa kĺzalo ešte niekoľko desiatok metrov. Varholíková neutrpela takmer žiadne zranenia, ale posádka Fiatu také šťastie nemala.

Zdroj: David Duducz, Miroslav Vacula

Dvaja starší muži a jedna žena zhoreli priamo vo vraku, jednej žene sa podarilo dostať von.

Utrpela však také vážne popáleniny 2. a 3. stupňa, že im po pár dňoch v nemocnici podľahla. Eva po nehode nafúkala 1,5 promile. Najprv sa obhajovala tým, že v aute mala fľašu vodky a po nehode si z nej vypila...Na súde sa však pozostalým obetí ospravedlnila a svoj čin oľutovala.

Zdroj: Hvg.hu

Okresný súd pre okolie Budapešti ju najprv v novembri 2013 uznal vinnou, no iba z trestného činu spôsobenia nehody pod vplyvom alkoholu s následkom smrti viacerých osôb. Spod obvinenia z trestného činu ohrozenia cestnej premávky bola oslobodená. Dostala šesť rokov väzenia a päťročný zákaz šoférovania.

Po odvolaní prokurátora sa prípadom zaoberal Odvolací súd pre okolie Budapešti.

V septembri 2014 ju odsúdili na 9 rokov väzenia a zákaz šoférovania v trvaní 8 rokov. Do výkonu trestu súd nariadil zarátať obdobie od 23. novembra 2013 do 2. decembra 2013, keď bola Slovenka v domácej väzbe a od 3. decembra 2013 do septembra 2014 po vrátení do vyšetrovacej väzby. Súd zaviazal odsúdenú uhradiť trovy konania vo výške takmer dva milióny forintov (6 100 eur), zvyšných 255 229 forintov (810 eur) uhradí štát. Odvolací súd pre okolie Budapešti nariadil výkon trestu vo väzení so stredným stupňom ostrahy.

Eva Varholíková je dcéra oceliarského magnáta, už zosnulého Alexandra Rezeša. Má dve dcéry. Alexandru (18), má z prvého manželstva s bývalým hokejistom Jánom Varholíkom a Ellu (10), ktorú má z druhého manželstva s podnikateľom Erikom Fischerom. Práve na dcéry sa najviac teší.