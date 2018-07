Otrasný prípad zo Zvolena: Dcéra týrala svoju matku, ktorá sa starala o jej dieťa

ZVOLEN - Trest odňatia slobody od sedem do 15 rokov hrozí 28-ročnej žene zo Sliača, ktorá podľa zistení polície týrala od mája 2017 do súčasnosti svoju 67-ročnú matku v spoločnom prechodnom bydlisku vo Zvolene.

"Spôsobovala jej psychické a fyzické utrpenie. Opakovane jej vykrúcala ruky, kopala ju a bila do rôznych častí tela, nadávala jej, pýtala od nej peniaze a jedlo, ktoré poškodená v obave pred ňou ukrývala," uviedla k prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. "Naposledy v sobotu 7. júla ju po tom, ako jej matka odmietla dať peniaze, kuchynským nožom porezala na prste," doplnila.

Vyšetrovateľ ženu po zadržaní a vykonaní procesných úkonov umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jej vzatie do väzby. "Na základe príkazu sudcu už bola obvinená aj vzatá do väzby," dodala hovorkyňa.

Obvinenú stíha polícia aj za zanedbanie povinnej výživy, pretože si úmyselne neplnila svoju zákonnú povinnosť prispievať na výživu svojej ročnej dcérke, ktorú má dočasne zverenú do starostlivosti práve jej matka.

Podľa Faltániovej za prvý polrok 2018 polícia v Banskobystrickom kraji eviduje 49 takýchto trestných činov, keď dochádza k domácemu násiliu. "Najviac prípadov, až 15, evidujeme práve v okrese Zvolen," pripomenula.