Otrasný prípad matky dvoch detí: FOTO Materským mliekom zabila svoje iba 11-týždňové bábätko

PHILADELPHIA – Súd v americkej Philadelphii obvinil 30-ročnú Samanthu Jonesovú z vraždy svojho 11-týždňového synčeka. Dojčaťu sa dostali do organizmu nebezpečné látky, pretože žena v čase dojčenia brala silné lieky.

Samantha Whitneyová Jonesová (30) zabila svoje dieťa 2. apríla tohto roku. Obvinenie si však vypočula až teraz. Žalobcovia ženu vinia z toho, že 11-týždňového novorodenca nadojčila materským mliekom, v ktorom boli prítomné nebezpečné látky ako amfetamín, metamfetamín a metadón.

Potvrdila to pitva, ktorá dokázala, že 11-týždňový chlapček umrel po tom, čo sa mu do organizmu dostali vyššie spomínané chemikálie.

Jonesová, ktorá má so svojím manželom ešte 2-ročného syna, na policajnom výsluchu povedala, že užívala lieky s metadónom, pretože jej boli predpísané od lekára. Obhajovala sa aj tým, že na liekoch proti bolesti bola závislá.

Samantha Whitneyová Jonesová (30) Zdroj: Bucks County District Attorney's Office

Podľa jej slov spočiatku svoje dieťa dojčila, no tri dni pred tragédiou prešla na umelú výživu, pretože sa bála, že bábätku lieky uškodia.

V osudný deň sa matke nechcelo pripravovať umelú výživu

V deň, kedy batoľa zomrelo, Samanthu skoro ráno zobudil plač. Dieťa bolo hladné. Obžalovaná sa hájila tým, že boli tri hodiny ráno a bola príliš unavená na to, aby zišla po schodoch do kuchyne a pripravila umelú výživu. Preto sa vraj rozhodla, že tentoraz svoje dieťa nadojčí.

Chlapček následne zaspal a zobudil sa o tri hodiny neskôr. Samantha požiadala svojho manžela, aby išiel do kuchyne a pripravil mu mlieko. Muž na polícii povedal, že bolo pol siedmej ráno, keď odchádzal do práce. Jeho žena práve dieťa dokŕmila umelou výživou a opäť ho uložila do postieľky.

Chlapčekovi z nosa vytekal krvavý hlien

Jonesová si potom ľahla tiež. Keď sa však o hodinu prebudila, naskytol sa jej hrôzostrašný pohľad. Bábätko malo bledú tvár a z nosa mu vytekal krvavý hlien. Samantha ihneď zavolala záchranku a svoju matku. Dieťa bolo okolo pol ôsmej ráno prevezené do tamojšej nemocnice. Žiaľ, o hodinu neskôr lekári museli konštatovať smrť.

Samantha Whitneyová Jonesová (30) bola obžalovaná z vraždy. Kaucia bola vyčíslená na 3-milióny dolárov v hotovosti, čo je cca 2,6-milióna eur. Súd v americkej Philadelphii vytýčil prvé pojednávanie na 23. júla. Dvojročný chlapec je v starostlivosti svojho otca.