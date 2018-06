Brutálna šikana na základnej škole: FOTO Chlapca mlátili a bičovali ho pravítkom, zasiahla polícia

TEPLIČKA – Chlapec (13) zažíva v škole peklo. Do rúk českej polície sa dostalo video, na ktorom ho jeho spolužiaci brutálne šikanujú. Mlátia mu hlavou o lavicu, hodia ho na zem a verbálne naňho útočia. Chlapcova matka je bezradná. Uviedla, že možnou príčinou šikany môže byť to, že jej syn trpí poruchami pozornosti a v kolektíve odmalička vyčnieva.

Do rúk českej polície sa dostalo video, ktoré zachytáva to, ako žiaci základnej školy v Oseku v českom meste Teplička ubližujú svojmu spolužiakovi.

Na záberoch, ktoré zverejnila TV Nova, je vidieť, ako na 13-ročnom chlapcovi páchajú násilie. Jeden mu mláti hlavu o školskú lavicu, hodí ho o zem a zviera mu hlavu pod pazuchou. Ostatní sa prizerajú.

Matka tvrdí, že jej syn je šikanovaný od prvej triedy

„Ten chlapec to prežíva dva až trikrát do týždňa. Ponižovanie, urážky, nadávky, ničenie pomôcok, hádzanie vecí do odpadkového koša,“ opisuje šikanu chlapcova matka, ktorá sa domnieva, že terčom šikany sa mohol stať kvôli poruche pozornosti pri učení, ktorou trpí. Uviedla tiež, že jej syn vyčnieva z kolektívu a obeťou šikany je od prvej triedy.

Zábery z videa, ktoré zachytávajú šikanu 13-ročného chlapca. Zdroj: Reprofoto/TnNova

Psychológ varuje pred dlhodobými následkami, ktoré môžu chlapcovi skomplikovať život v dospelosti

Chlapcovej matke bolo tiež oznámené, že lekárska správa ukázala, že chlapec začína trpieť aj rôznymi psychickými problémami a dlhodobá šikana na ňom môže zanechať trvalé následky. „Môže to mať vplyv aj na jeho budúci život. Napríklad v dospelosti, v zamestnaní, kedy bude nadmerne uznávať autoritu. Nebude sa vedieť brániť,“ uviedol psychológ Sáva Arabadžiev.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Spolužiaci ho bičovali aj pravítkom, zakrvavené tričko si nevedel vyzliecť

Chlapca vypočúvali aj policajti, ktorým povedal, že jeho spolužiaci ho švihali pravítkom po chrbte tak silno, až mu tiekla krv a nemohol si vyzliecť tričko. „Video bolo jednoznačné. Budem podľa toho žiakov príslušne trestať,“ povedal riaditeľ ZŠ v Oseku Luboš Čapek.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Brutálnou šikanou sa okrem polície zaoberá aj sociálna pracovníčka i školská inšpekcia. Pokiaľ však polícia zistí, že bol spáchaný trestný čin, do prípadu vstúpi aj súd pre mládež, ktorý môže uložiť rôzne výchovné opatrenia.