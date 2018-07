Dráma v Chorvátsku: FOTO Prešovský policajt zachránil topiaceho sa otca so synom, začul výkriky z mora

ROGOZNICA – Dráma v chorvátskom letovisku Rogoznica skončila vďaka pohotovému zásahu prešovského policajta šťastne. Poručík Štefan Jurko z Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov-Sever zachránil počas dovolenky topiaceho sa otca so synom, ktorí šnorchlovali.

Muži zákona na svojom Facebooku 13. júla zverejnili dychberúci príbeh o tom, ako poručík Jurko na dovolenke v chorvátskej destinácii Rogoznica zachránil dva životy.

Otec Zoli sa vybral so svojím 6-ročným synom Bendegùzom potápať. Počas šnorchlovania sa však Bendegùz cez dýchaciu trubicu napil vody a začal sa topiť. Jeho otec sa ho snažil čo najrýchlejšie vybrať z vody, no dostal silný kŕč do nohy. Začali sa topiť obaja.

Našťastie, Zoliho výkriky o pomoc začul Jurko, ktorý práve plával v ich blízkosti. „Chlapec sa strácal pod hladinou vody, policajt ho chytil pod pravé rameno a pomaly plávajúc k brehu ho dostal na pevninu. Otec Zoli doplával na pevninu sám bez cudzej pomoci s kŕčom v nohe,“ uviedla polícia s dodatkom, že muži zákona sú v stredu 24 hodín denne a 7 dní v týždni aj počas svojho voľna. Otec i syn z Maďarskej republiky sa pohovému policajtovi poďakovali za záchanu ich životov a na pamiatku si spravili fotografiu, ktorú polícia zvrejnila na svojej sociálnej sieti.