FOTO Kuriózna nehoda zo Z. Šíravy: Opitý vodič si nevymeral cestu, centimeter od desivého pádu

Podgurážený vodič (66) si takzvane nevymeral cestu a vyšiel na stredový ostrovček, na moste sa zakliesnil v zábradlí a ostal tak visieť. Na miesto dorazili hasiči, ktorí auto zabezpečili, vytiahli a vodiča dostali von cez okno. Našťastie neutrpel vážne zranenia a bol pri vedomí, no aj tak ho previezli do nemocnice. "Záchranárov sme vyslali k zranenému mužovi na základe telefonátu svedka. Muž utrpel stredne ťažké poranenia a posádka ho transportovala do nemocnice v Michalovciach," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

Zdroj: polícia

Po nepodarenom manévri ostal vodič s autom visieť na moste vo výške približne 10 metrov. Podľa svedkov chcel muž z miesta vycúvať. Pohotoví prítomní havarovaný vrak priviazali ťažnými lanami. Podľa záberov je jasné, že auto sa mohlo bez pomoci ľahko zosunúť.

Zdroj: polícia

Na miesto dorazila aj polícia. "Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,98 stotín promile. Bol umiestnený do cely policajného zaistenia," informovala hovorkyňa košických policajtov Jana Mésarová.