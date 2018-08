Výberová chronológia pádu mostov vo svete za ostatné roky

6. marca 2018 - USA: Šesť mŕtvych a deväť zranených si vyžiadal pád mosta pre peších, ku ktorému došlo v meste Miami v americkom štáte Florida. Most, ktorý viedol ponad rušnú šesťprúdovú komunikáciu Tamiani Trail, sa nečakane zrútil, a to práve v čase, keď na križovatke pod ním svietila červená a na ceste stál rad áut. Nedokončený most nachádzajúci sa neďaleko areálu Floridskej medzinárodnej univerzity (FIU) sa zrútil krátko pred 14.00 h miestneho času len niekoľko dní po tom, čo jeho stavitelia položili na nosné pylóny 950 ton vážiacu mostovku. Most mal spájať univerzitný kampus s miamským predmestím Sweetwater.

15. januára 2018 - Kolumbia: Desať kolumbijských robotníkov zahynulo pri zrútení mosta, ktorý stavali neďaleko hlavného mesta Bogota. Zamestnanci pracovali na odtokovom kanáli mosta, keď sa stavba, približne 95 kilometrov od Bogoty, zrútila. Deväť ľudí zahynulo na mieste nešťastia a desiata obeť podľahla vážnym zranenia po prevoze do nemocnice.

3. augusta 2016 - India: Dva autobusy s najmenej 22 ľuďmi zostali nezvestné po tom, ako sa cestný most zrútil do rozvodnenej rieky v západnej Indii. Po páde mosta odplavila voda aj niekoľko áut. Most, ktorý sa zrútil počas hustých lejakov, sa klenul ponad rieku Sávitrí na trase medzi mestom Bombaj a indickým štátom Goa. Nehoda sa stala v okrese Raigad v indickom štáte Maháraštra, približne 170 kilometrov južne od jeho metropoly Bombaj.

15. júna 2016 - Nemecko: Pri zrútení časti diaľničného mosta vo výstavbe na severe Bavorska v Nemecku zahynuli dvaja stavební pracovníci. Ďalší ľudia utrpeli zranenia. K nehode došlo neďaleko obce Werneck, kde sa zrútila časť nového segmentu diaľničného viaduktu Schraudenbach v dĺžke približne 40 metrov. Na mieste sa zosypalo aj lešenie.

21. februára 2015 - Rakúsko: Na dôležitý železničný koridor pri meste Graz sa zrútila časť rekonštruovaného cestného mosta iba niekoľko minút po tom, čo pod ním prešiel vlak rýchlosťou 100 km/h. Na koľajisko sa krátko po 18.00 h zosunulo 800 ton betónu, ocele a ďalšieho materiálu. Most, ktorý sa nachádzal asi 300 metrov severne od železničnej stanice Frohnleiten, sa zrútil v dĺžke necelých 100 metrov na stavenisko.

24. februára 2014 - Vietnam: Deväť ľudí prišlo o život a ďalších 30 utrpelo zranenia pri páde mosta v severnej časti Vietnamu. Približne 40-členná skupina osôb prechádzala visutým mostom cestou na pohreb na cintorín v malej obci v provincii Lao Cai pri hraniciach s Čínou. Spomedzi zranených boli desiati ľudia v kritickom stave. Most mal nosnosť len 1,5 tony a podľa predbežných záverov sa zrútil pre veľké zaťaženie pri prechode veľkého počtu osôb naraz.

24. mája 2013 - Kanada: Zrútenie časti mosta medzi americkým Seattlom a kanadským Vancouverom spôsobil kamión nadmernej veľkosti, ktorý narazil do mostného oblúka. Zo začiatku nebolo jasné, či sa vyše polstoročný most nezrútil sám od seba. Z rieky Skagit vytiahli troch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Manželský pár a jeden muž spadli vo svojich autách do ľadovej vody, pričom utrpeli zranenia, ktoré však neohrozili ich život. Pri nešťastí nikto nezahynul. Most bol vo výške približne osem metrov nad riekou. Hĺbka vody bola zhruba 4,5 metra. Dve autá, ktoré sa zrútili do rieky, asi spolovice trčali z vody a pravdepodobne zostali ležať na častiach spadnutého mosta.

20. mája 2013 - Kambodža: Pri páde mosta vedúceho k textilnej továrni v Kambodži utrpelo zranenia 24 ľudí. Betónový most, ktorý sa zrútil na predmestí hlavného mesta Phnom Pénh, so sebou strhol aj drevenú terasu nachádzajúcu sa za textilným závodom s názvom Top World v čase, keď na nej obedovali robotníci. Ľudia z terasy popadali do plytkého jazera, pričom utrpeli zväčša ľahšie zranenia.

8. mája 2013 - Nórsko: Jednu obeť si vyžiadal pád rozostavaného mosta v meste Trondheim na západe Nórska. V prípade obete ide o vodiča, ktorého zasiahli padajúce časti konštrukcie. Jeden zo stavebných robotníkov zostal naďalej nezvestný. Do miestnej nemocnice medzitým previezli päť zranených. K zrúteniu sa mosta došlo podľa polície o 14.30 h, v čase, keď sa na ňom nachádzali robotníci vo väčšom počte.

28. apríla 2013 - Thajsko: Štyria ľudia zahynuli, keď sa zrútil malý most neďaleko stredovekého thajského hlavného mesta Ajuttchajá. Niekoľko vodičov motocyklov a ich stroje spadli do rieky Pá Sak, keď prechádzali cez závesný most v provincii Ajuttchajá. Záchranári našli pod troskami mosta štyri telá. Dvanásť ľudí utrpelo zranenia. Most postavili len pred niekoľkými rokmi predtým pre chodcov a malé vozidlá, ale nebol dobre udržiavaný.

7. februára 2013 - India: Traja ľudia prišli o život a ďalších šesť utrpelo zranenia pri páde rozostavaného cestného mosta pri medzinárodnom letisku v indickom meste Bombaj. Obeťami sa stali robotníci pracujúci na stavbe.

11. decembra 2012 - JAR: Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrútení sa mosta počas hustých dažďov v provincii Mpumalanga na východe Juhoafrickej republiky (JAR). O život prišlo 14 ľudí. Most strhli prívaly vody, v ktorej skončili aj štyri autá. Most sa nachádzal nad vyschnutým riečiskom, ktoré sa však počas výdatných zrážok náhle zaplnilo prívalovou vodou.

30. novembra 2012 - USA: Niekoľko vagónov nákladného vlaku sa vykoľajilo do rieky neďaleko mesta Paulsboro v americkom New Jersey po tom, čo sa pod nimi zrútil most. Z vagónov vytiekol horľavý vinylchlorid. Pri nehode sa zranilo 18 ľudí. Experti osadili na hladine riečky Mantua Creek nornú stenu, ktorá mala zachytiť nebezpečné látky.

26. novembra 2011 - Indonézia: Pri páde mosta v strednej časti Indonézie zahynulo päť ľudí a 19 ďalších utrpelo zranenia. Desaťročný most sa zrútil, pričom do rieky padol autobus, autá a motocykle. Most medzi mestami Tenggarong a Samarinda mal dizajn pripomínajúci most Golden Gate Bridge v americkom San Franciscu. Na 720-metrovom moste sa v okamihu nešťastia práve vykonávali opravy. Počas opravných prác most neuzatvorili, ten neuniesol premávku a zrútil sa. Šesť robotníkov, pracujúcich na moste, zostalo nezvestných.

29. októbra 2011 - India: Najmenej 30 ľudí, väčšinou detí, sa utopilo pri zrútení mosta v severovýchodnej Indii. K tragédii došlo v meste Seppa v štáte Arunáčalpradéš. Polícia a polovojenské sily zachránili zo silného prúdu rieky vyše 25 dedinčanov, jeden z nich neskôr zomrel v nemocnici. Spadnutý most pre peších spájal brehy rieky Kameng.