Markizácka exfarmárka PRIZNALA problémy v tehotenstve: Je to fakt NÁROČNÉ!

BRATISLAVA - Známa influencerka a exfarmárka Lucia Almaksus to má už doslova za pár. Čoskoro privedie na svet svoje vytúžené bábätko. No tehotenstvo zďaleka pre ňu nebola prechádzka ružovou záhradou. Toto jej dáva zabrať!

Príchod dieťaťa je pre každú ženu darom a vytúžené očakávanie prírastku do rodiny je sprevádzané radosťou. No tehotenstvo nie vždy býva jednoduché, a to nám potvrdila aj influencerka, ktorú sme nedávno zastihli na jednej akcii, ktorá bola špeciálne určená pre mamičky a ich detičky.

Lula Almaksus je už v poslednom 9. mesiaci tehotenstva. „No už som v deviatom, ale deviaty trvá vlastne 6 týždňov, takže je to, že kedykoľvek počas tohto, sa to môže stať a už som vlastne úplne skoro na konci,“ poznamenala tmavovláska a vzápätí sa nám posťažovala, že hoci sa v prvých mesiacoch cítila celkom komfortne, teraz...

„Avšak už na koniec toho tehotenstva je to také náročnejšie. Nebudeme si klamať, vlastne nie, že také náročnejšie, je to fakt náročné, ale chcem žiť taký normálny život, aby som nečakala doma a čakala, že kedy to teraz príde,“ zdôverila sa budúca mamička pre Topky.sk.

No a keď sme sa jej spýtali na to, ako zvláda tento stav a či pociťuje aj nejaké problémy, jej odpoveď bola jednoznačná. „Ja som si myslela, že môj problém bude brucho, ale to vôbec taký problém nie je, lebo ono proste iba je a človek si na to zvykne,“ vyjadrila sa Lula a prešla k tomu, čo ju najviac trápi. „To zadýchavanie je veľmi náročné, že človek sa naozaj oblieka a nie je rozdiel medzi tým, aký je zadýchaný vtedy a medzi tým, ako keď je zadýchaný, keď ide na túru. Že to je úplne to isté a samozrejme aj to opúchanie,“ dodala exfarmárka.

V rozhovore sa nám však zverila aj s tým, na čo sa najviac teší, keď to už bude za ňou a taktiež aj to, na koho by chcela, aby sa ich malá budúca princezná viac podobala. To sa dozviete vo videu vyššie.

