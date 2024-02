Popôrodné kilá známej markizáčky: Myslela si, že SCHUDNE rýchlejšie!

Influencerka Lucia Almaksus (Zdroj: Instagram/llnzz)

Bývalá Farmárka o MATERSTVE: Myslela si, že SCHUDNE rýchlejšie! (Zdroj: Maarty Von B)

Bývalá markizácka farmárka a influencerka Lucia Almaksus prežíva najkrajšie obdobie jej života. Ku koncu minulého roka priviedla na svet svoju vytúženú dcérku Aminu. Nedávno šťastná mamička zavítala aj do spoločnosti a nenechala si ujsť premiéru markizáckeho seriálu Metóda Markovič Hojer, kde sme nechýbali ani my. A tak sme si Lulu pekne vyspovedali.

Influencerka Lucia Almaksus (Zdroj: Ján Zemiar)

Okrem toho, ako sa cíti v úlohe čerstvej mamičky, nám v rozhovore prezradila, že isté skutočnosti ju celkom prekvapili a s niečím fakt nerátala. „Som prvýkrát takto voľne a vidím všetkých krásne oblečených ľudí a ja som tiež konečne krásne oblečená, takže áno, teší ma to, že som vymenila tepláky za niečo také spoločenskejšie a cítim sa super,“ poznamenala Lula v úvode a následne sme prešli k téme materstva a k tomu, ako sa zbavila nadbytočných popôrodných kíl.

„Ja som veľmi rada, že už si môžem konečne obliekať to, čo sa mi páči, lebo naozaj to tehotenské bruško na to, aby to vyzeralo pekne, aj tak úctivo, aj tak milo, tak to dalo zabrať. A čo sa týka tejto váhy, tak myslela som si, že to pôjde práveže rýchlejšie dole. A prekvapilo ma, že skrz aj to dojčenie a všetko, že to telo potrebuje svoj čas, skonštatovala samotná mamička pre Topky.sk.

(Zdroj: Instagram L.A.)

Ako aj sama priznala, pevne dúfala, že jej ručička na váhe bude klesať rýchlejšie. Počas tehotenstva brunetka pribrala rovných 20 kilogramov. No stále jej zostávajú ešte štyri kilá nazvyš, čo by chcela schudnúť. Nuž, nie všetko išlo podľa predstáv. Musela som byť trpezlivejšia, a síce je to 3 mesiace od pôrodu, ale išlo to pomalšie, ako som čakala. A musím povedať, že to neviem, či úplne bolo aj mojou disciplínou. Možno som k tomu prispela tým, že sa zdravo stravujem a chodím aj celý deň. Cvičím po šestonedelí, samozrejme, ale myslím si, že celý ten ženský organizmus sa musí s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Dať dole tie popôrodné kilá naozaj niekedy nie je o tom, že ísť cvičiť, vybehať to, ale byť ako keby úctivá k tomu svojmu telu a trošku si počkať na to. A byť vďačný za to, čo to telo dokázalo.“ dodala.

Každopádne Lula si status matky vychutnáva plnými dúškami. A ako aj sama uviedla, je z nej cool mama. Počas toho, ako sme sa zhovárali, sa nám naskytla aj ďalšia otázka a to, či by išla aj do druhého bábätka. Ako to bývalá farmárka vidí s prípadným ďalším prírastkom do rodiny a aj oveľa viac z jej súkromia, sa už dozviete z videa vyššie.