Markizácka exfarmárka sa stala mamou: Dcére dala NEVŠEDNÉ meno!

Lucia Almaksus (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V polovici marca markizácka exfarmárka Lucia Almaksus oznámila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. Presný termín pôrodu nezverejnila, no v posledných týždňoch bolo každému jasné, že sa krásna mamička blíži do finále. A ten veľký deň už nastal... Dievčatko dostalo nevšedné meno!

Lucia Almaksus sa o informáciu, že sa stane mamou, podelila už na začiatku druhého trimestra. Chcela tak predísť zbytočným poznámkam od sledovateľov, že pribrala. O pár týždňov neskôr odhalila aj pohlavie svojho potomka. Dve základné informácie si však nechávala pre seba - termín pôrodu a meno svojej dcérky.

No a už sú známe aj tie. Dievčatko sa vypýtalo na svet 10. októbra a rodičia mu dali krásne, no na Slovensku nevšedné meno Amina. „Táto puzzla nám tak chýbala. Čakali sme na teba celý náš život, bábätko naše, si to najlepšie, čo sa nám kedy podarilo. Milujeme ťa,“ napísala k fotkám z pôrodnice hrdá mamička. Jej aj bábätku prajeme najmä veľa zdravia!