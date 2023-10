Bývalá markizáčka sa ukázala s VEĽKÝM BRUŠKOM: Ona je TEHOTNÁ?!

(Zdroj: Instagram A.M.)

BRATISLAVA - Andrea Matejíčková je známa všetkým televíznym divákom, ktorí fandia šou Farma. Pôvabná plavovláska súťažila v 11. sérii, kedy sa proti sebe postavili dva tábory súťažiacich - jeden z východu a druhý zo západu. Drobná kráska síce v súťaži veľa vody nenamútila, no po skončení šou sa rozbehla ako influencerka. No a teraz svojich sledovateľov poriadne šokovala!

Deya je na sociálnych sieťach známa najmä vďaka rôznym vtipným videám, vo väčšine z nich si neváha vystreliť aj zo samej seba. Mužských fanúšikov však určite priťahuje i vďaka svojmu sexi výzoru. Hoci drobná brunetka väčšinou pôsobí nenápadne a prirodzene, vie sa premeniť aj na poriadnu dračicu.

Nuž ale, najnovšie poriadne prekvapila. Na svoj profil totiž pridala video, kde tancuje a spod trička jej vykúka oblé bruško, ktoré okamžite vyvoláva dojem, že bývalá farmárka je tehotná a pod srdcom nosí dieťatko. To by však nebola Deya, ak by za jej videami nebol nejaký ten žartík. Markizácka hviezdička totiž bábätko nečaká.

(Zdroj: Instagram Deya)

Za vypuklým bruchom, ktoré pôsobí ako keby bola v pokročilej fáze tehotenstva, sa skrýva úplná banalita - intolerancia na laktózu. A hoci to napísala priamo v zverejnenom videu, nečudo, že tých, ktorí si text neprečítali, naozaj zmiatla. Aha, ako vyzerá!