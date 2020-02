FOTO Superšíriteľ koronavírusu v Európe už je známy: Polícia bude môcť proti nakazeným zasiahnuť!

„Superšíriteľ“ Steve Walsh, ženatý podnikateľ z Brightonu sa nakazil vírusom v Singapure počas pracovnej konferencie v januári. O niekoľko dní neskôr ho počas lyžiarskej dovolenky vo Francúzsku preniesol na kamarátov. Päť Britov je teraz v izolácii v troch rôznych nemocniciach. Ďalší je v nemocnici v Španielsku a zvyšných päť sa lieči na špecializovaných oddeleniach v Londýne. To znamená, že celkový počet ľudí nakazených v Spojenom kráľovstve sa za 24 hodín zdvojnásobil na osem. Muž, ktorý je na začiatku tohto reťazca, pracuje ako vedúci skautského oddielu!



Bob Saynor, majiteľ chaty vo Francúzsku Zdroj: FB/TN

Hovorca Zväzu skautov včera nedokázal potvrdiť, či sa niekto z jeho 640-tisíc členov nakazil vírusom. Podľa odborníkov musia teraz zdravotníci pátrať po ďalších pohyboch superšíriteľa.Profesor Paul Hunter z University of East Anglia povedal:

Steve Walsh je dnes v karanténe v londýnskej nemocnici. Pomocný vodca skautov v tretej skautskej skupine Hove St Leonards, kde ho deti oslovujú menom Šír Chán, neúmyselne postavil Brighton do centra britskej koronavírusovej krízy.

Existujú obavy, že po návrate do Británie prišiel do styku so stovkami ľudí. Spočiatku nemal žiadne príznaky a našťastie sa z choroby vyliečil. Vo svojom vyhlásení z nemocnice uviedol: „Chcel by som sa poďakovať Úradu verejného zdravia za ich pomoc a starostlivosť - aj keď som sa úplne uzdravil, moje myšlienky sú s ostatnými, ktorí sa nakazili koronavírusom. Hneď ako som sa dozvedel, že som bol vystavený kontaktu s potvrdeným prípadom koronavírusu, kontaktoval som svojho všeobecného lekára, núdzovú linku aj Ústav národného zdravia. Odporúčali mi, aby som šiel do izolačky v nemocnici napriek tomu, že som nemal žiadne príznaky. Ako preventívne opatrenie dali do izolácie aj moju rodinu. Ďakujem tiež priateľom, rodine a kolegom za podporu v posledných týždňoch a žiadam médiá, aby rešpektovali naše súkromie.“ Zdroj: FOTO TASR - Ján Krošlák

Andrew Freedman, odborník na infekčné choroby na Cardiffskej univerzite dodal: „Zdá sa, že tento pacient preniesol infekciu na nezvyčajne veľký počet svojich kontaktov. Ako taký by sa dal nazvať „superšíriteľ“. Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že tento prípad je veľmi znepokojivý. Nová štúdia tvrdí, že ľudia môžu vírus prenášať až 24 dní, kým sa objavia príznaky.

Na pacientov s putami a tasermi

Polícia dostala bezprecedentné nové právomoci na používanie pút a taserov na násilné navracanie pacientov s koronavírusom do karantény. Policajti môžu teraz legálne zadržať vysokorizikových pacientov, ktorí by chceli ujsť z nemocnice Arrowe Park na polostrove Wirral v Merseyside. Jeden pacient sa totiž opil a hrozil, že odíde. Polícia má tiež dovolené „loviť“ nakazených ľudí. Tento nový zákon bol vydaný len v pondelok. Britský úrad verejného zdravia má dve karanténne miesta, okrem Arrowe Park je ďalšie v Milton Keynes.

Spoločnosť British Airways predĺžila zákaz letov do Pekingu a Šanghaja do 31. marca.