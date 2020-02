Existuje reálna šanca na zastavenie koronavírusu: Ochorenie je veľmi vážnou hrozbou

"Ak teraz zainvestujeme... máme reálnu šancu zastaviť túto epidémiu," povedal novinárom na tlačovej konferencii v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že prvá vakcína proti tomuto koronavírusu by mohla byť dostupná o 18 mesiacov, napísala agentúra Reuters. "Nie sme bezbranní," povedal a vyzval, že je preto teraz potrebné spraviť všetko, čo je možné, inak môže dôjsť k nárastu prípadov i úmrtí. Generálny riaditeľ WHO poukázal na skutočnosť, že 99 percent zo všetkých prípadov ľudí nakazených koronavírusom je v Číne, a preto sa v stave núdze nachádza najmä táto ázijská krajina. Vírus však podľa jeho slov predstavuje "veľmi vážnu" hrozbu aj pre zvyšok sveta. Medzičasom sa vírus rozšíril už do najmenej 25 krajín.

Nový druh koronavírusu dostal v utorok nové pomenovanie - Covid-19, pričom skratka "co" zastupuje slovo korona, "vi" znamená vírus a "d" označuje anglické slovo disease (ochorenie). Šéf WHO spresnil, že názov Covid-19 vybrala organizácia v súlade s medzinárodnými odporúčaniami pre vytváranie názvov ochorení tak, aby sa zamedzilo referenciám na konkrétne geografické miesto, živočíšne druhy či špecifickú skupinu ľudí a zabránilo sa stigmatizácii a nepresnostiam. WHO predtým vírus dočasne nazvala ako akútne ochorenie dýchacích ciest 2019-nCoV a čínska Národná komisia pre zdravie (NHC) v sobotu oznámila dočasné oficiálne pomenovanie - nový koronavírus spôsobujúci pneumóniu (novel coronavirus pneumonia, NCP).

Spojené štáty povolili svojim zamestnancom v Hongkongu odísť z mesta

Spojené štáty v utorok oznámili, že povolili zamestnancom svojho konzulátu v Hongkongu, že v súvislosti so šírením nového koronavírusu môžu opustiť mesto. Informovala o tom agentúra AFP. Zamestnanci, ktorých prítomnosť sa v prípade stavu núdze na konzuláte nevyžaduje, ako aj ich rodinní príslušníci, budú môcť opustiť Hongkong "z dôvodu opatrnosti v súvislosti s nevypočítateľnosťou" koronavírusu. Nebudú to však povinní urobiť, uviedla hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí s tým, že konzulát v Hongkongu zostáva otvorený. Americké ministerstvo zahraničných vecí už v januári vydalo podobné oznámenia pre svojich zamestnancov v čínskych mestách vrátane Pekingu a Šanghaja.

Maďarka hospitalizovaná na Filipínach nie je infikovaná koronavírusom

Maďarská občianka, ktorú pre príznaky nákazy koronavírusom hospitalizovali na Filipínach, nie je infikovaná. Informoval o tom v utorok prostredníctvom videozáznamu na spoločenskej sieti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý dodal, že Maďarka už mohla opustiť nemocnicu. Šéf rezortu diplomacie oznámil, že pacientku podrobili dvom testom, pričom ani jeden z nich nepotvrdil prítomnosť koronavírusu. Ministerstvo zahraničných vecí s ňou aj naďalej udržiava kontakt.

Maďarskí diplomati sú v priebežnom kontakte s trojicou maďarských občanov, ktorí sú v karanténe na lodi Diamond Princess v Japonsku. Výletná loď sa od začiatku minulého týždňa nachádza v karanténe pri japonskom meste Jokohama. Celkový počet nakazených na tomto plavidle už dosiahol 130. Szijjárto podotkol, že karanténa potrvá do 19. februára a vyjadril nádej, že traja Maďari, ktorí sú zatiaľ v poriadku, zdraví opustia loď. Podľa jeho slov na konzulárnu pomoc je v Číne zaregistrovaných 188 občanov Maďarska.