V Iráne zatkli jednu osobu za zverejnenie nepravdivého videa o koronavíruse

"Zverejnenie tohto nepravdivého videoklipu, ktorý sa rýchlo šíril (na sociálnych sieťach), vyvolalo obavy u verejnosti," napísala polícia vo vyhlásení na svojej webovej stránke. Podľa polície podozrivá osoba tvrdila, "že človeka nakazeného koronavírusom hospitalizovali v Kurdistane" na západe Iránu. Prvé zistenia ukázali, že podozrivý nakrútil video "pre zábavu", uviedla polícia.

Epidémia nového koronavírusu, ktorá sa začala koncom decembra v stredočínskom meste Wu-chan, si vyžiadala v pevninskej Číne vyše 560 ľudských životov a približne 28.000 nakazených a rozšírila sa do vyše 20 ďalších krajín. Iránsky minister zdravotníctva Saíd Namakí v stredu na Twitteri napísal, že z čínskeho priemyselného mesta Wu-chan sa vrátilo domov do Iránu 57 študentov a všetci sú "v dobrom zdravotnom stave". Nemenovaný predstaviteľ ministerstva, ktorého citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA, povedal, že študentov umiestnili na dva týždne do karantény.