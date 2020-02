Zúfalstvo kvôli nedostatku rúšok: Šialené! FOTO Masky z grepu, šalátu či dámskej podprsenky

Počet obetí nakazených koronavírusom v Číne stúpol už na najmenej 259, pričom v krajine registrujú vyše 12-tisíc prípadov nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že desiatky prípadov zaznamenali aj v 23 iných štátoch, avšak žiadne úmrtia. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré boli predtým vo Wu-chane, odkiaľ sa nákaza rozšírila.

Zúfalí čínski občania, ktorí si nemôžu kúpiť ochranné masky, pristupujú k zúfalým činom. Namiesto rúšok, ktoré sú v obchodoch takmer stále vypredané, si na tvár dávajú šupy z potravín či prilby z plastových fliaš, ktoré ich podľa nich majú ochrániť pred smrteľným koronavírusom. Spoločnosti aj úrady pracujú naplno na tom, aby dodávali občanom ochranné masky uprostred prudkého dopytu, no napriek tomu ich je nedostatok.

Nang dahil sa #coronavirus na yan, out of stocks po ang mask sa lahat ng drug stores, sa 7/11, etc... dahil dyan, eto nalang pong BRA gagamitin ko para hindi mahawaan ng virus na yan #UseBRAasaMask #nCoV pic.twitter.com/uZlAMdtrND

Príspevky na sociálnych sieťach ukazujú ľudí s grapefruitovou šupou na tvári namiesto masky, s plastovou fľašu na hlave, iní si zase na tvár dávajú dámsku hygienickú vložku či košík z podprsenky. Niektorí vtipkári dokonca zosmiešňujú zdravotnú krízu absurdnými alternatívami vrátane ľadového šalátu.

Desperate Chinese resort to using FRUIT and BRAS as face masks

https://t.co/PYlu4J3iAK #coronavirus #Wuhan pic.twitter.com/huU47YQwRx