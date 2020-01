Nový koronavírus si v Číne vyžiadal už 132 obetí: Štáty plánujú evakuáciu svojich občanov

Počet obetí na životoch v Číne sa za posledných 24 hodín zvýšil o 26 a počet nakazených vzrástol o 1459. Viac ako 50 miliónov ľudí je podľa AFP uviaznutých v okolí čínskeho mesta Wu-chan, považovaného za epicentrum šírenia nákazy. Čínske úrady sa snažia šírenie zastaviť a zaviedli dopravné obmedzenia.

Prípady nákazy koronavírusom zaznamenali aj v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku, Japonsku, Malajzii, Nepále, Singapure, Južnej Kórei, Thajsku, Vietname a v Spojených štátoch. Európska komisia v utorok uviedla, že občania krajín EÚ budú z mesta Wu-chan prepravení tento týždeň na palube dvoch francúzskych lietadiel. Prvé by malo priviezť približne 250 francúzskych občanov, do druhého lietadla by sa malo dostať viac ako 100 občanov EÚ z iných krajín.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Spojené štáty a Japonsko z Číny v stredu letecky previezli stovky občanov svojich krajín a podobné kroky plánujú uskutočniť aj ďalšie krajiny. Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

V Česku sa zatiaľ nepotvrdilo podozrenie

V Českej republike sa zatiaľ nepotvrdilo žiadne z podozrení na nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny. Uviedla to v utorok hlavná česká hygienička Eva Gottvaldová, ktorú citovala spravodajská stanica ČT24. Vo viacerých českých nemocniciach však ešte preverujú podozrenia na nový vírus. Najnovšie podozrenie sa objavilo v utorok aj v Prahe, kde v Nemocnici Na Bulovke hospitalizovali čínskeho turistu.

Ďalšie podozrenie sa objavilo v okrese Ústí nad Orlicí. Ide o pacienta, ktorého previezli na infekčné oddelenie nemocnice v Pardubiciach, pričom podľa redaktora českej televízie má ísť o muža, ktorý prišiel z Mexika a má príznaky infekcie. Lekári v jeho prípade koronavírus predbežne vylúčili, no sledujú ho, aby mali istotu. Ešte jedno podozrenie momentálne českí lekári preverujú v Moravskosliezskom kraji. Ide o muža, ktorý navštívil Čínu a od návratu má zdravotné problémy, povedala riaditeľka Krajskej hygienickej stanice Moravskosliezskeho kraja Pavla Svrčinová.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Českí lekári medzičasom vylúčili viacero podozrení na nákazu koronavírusom vrátane prípadu muža hospitalizovaného v Uherskom Hradišti, ako aj prípadu mladej Číňanky hospitalizovanej v Opave. Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček okrem toho v utorok oznámil, že z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy, evakuujú francúzskym špeciálom zrejme ešte v polovici týždňa dvoch českých študentov.

"Čo sa týka českých študentov, ktorí sa nachádzajú vo Wu-chane, máme informáciu, že Francúzsko pristúpilo na našu žiadosť, že by ich evakuovalo s francúzskymi občanmi," povedal Petříček, ktorého citoval portál Novinky.cz. K evakuácii by podľa jeho slov malo dôjsť v polovici týždňa. Študenti však zrejme nebudú môcť hneď odcestovať do ČR, no vo Francúzsku najskôr strávia 14 dní karanténe.

Austrália a Nový Zéland plánujú evakuáciu

Austrália a Nový Zéland budú spolupracovať v súvislosti s evakuáciou svojich občanov z čínskej provincie Chu-pej, kde prvýkrát zistili výskyt nového koronavírusu, informovala v stredu agentúra AP. Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že vláda sa pokúsi evakuovať "odlúčených a zraniteľných Austrálčanov" uviaznutých v Číne v súvislosti s prepuknutím koronavírusu, uviedla na svojej webovej stránke austrálska stanica ABC. Deti a starší občania z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je predpokladaným epicentrom vírusu, budú podľa Morrisona uprednostnení.

Zdroj: TASR/AP/Chinatopix

Odlety majú byť dohodnuté po konzultáciách s Čínou. Obyvatelia Austrálie budú po opustení Číny umiestnený na 14 dní do karantény na Vianočnom ostrove v Indickom oceáne. Austrália a Nový Zéland takisto vydali v súvislosti s vycestovaním do Číny pokyny pre cestujúcich a vyzvali ich, aby prehodnotili nevyhnutnosť cesty do Číny.

Japonsko v stredu z Číny letecky evakuovalo viac ako 200 svojich občanov. Japonské úrady oznámili, že evakuované osoby mali horúčku a kašeľ a boli prevezené do nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva však nákazu vírusom nepotvrdilo u žiadneho z pasažierov.Austrália a Nový Zéland budú spolupracovať v súvislosti s evakuáciou svojich občanov z čínskej provincie Chu-pej, kde prvýkrát zistili výskyt nového koronavírusu, informovala v stredu agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že vláda sa pokúsi evakuovať "odlúčených a zraniteľných Austrálčanov" uviaznutých v Číne v súvislosti s prepuknutím koronavírusu, uviedla na svojej webovej stránke austrálska stanica ABC. Deti a starší občania z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je predpokladaným epicentrom vírusu, budú podľa Morrisona uprednostnení. Odlety majú byť dohodnuté po konzultáciách s Čínou. Obyvatelia Austrálie budú po opustení Číny umiestnený na 14 dní do karantény na Vianočnom ostrove v Indickom oceáne.

Austrália a Nový Zéland takisto vydali v súvislosti s vycestovaním do Číny pokyny pre cestujúcich a vyzvali ich, aby prehodnotili nevyhnutnosť cesty do Číny. Japonsko v stredu z Číny letecky evakuovalo viac ako 200 svojich občanov. Japonské úrady oznámili, že evakuované osoby mali horúčku a kašeľ a boli prevezené do nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva však nákazu vírusom nepotvrdilo u žiadneho z pasažierov.