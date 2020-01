Tajná biologická zbraň: Unikol čínsky koronavírus z wu-chanských laboratórií?

Môže to byť náhoda, ale ako uvádza austrálsky denník News.com.au, smrteľné ťaženie koronavírusu, ktoré teraz otriasa celým svetom, sa začalo iba 30 km od najmodernejších čínskych výskumných laboratórií v Číne – Wu-chanského inštitútu. The Washington Times citovali bývalého izraelského spravodajského spravodajcu Danyho Shohama, ktorý tvrdí, že virologický ústav vo Wu-chane je súčasťou programu tajných biologických zbraní. „Niektoré laboratóriá ústavu sa pravdepodobne zaoberajú výskumom a vývojom biologických zbraní, a to prinajmenšom ako vedľajšou činnosťou, nie ako hlavným zameraním,“ tvrdí bez dôkazov. Shoham však hovorí, že bol ako poručík Mossadu špecialistom na biologické a chemické zbrane. Zatiaľ je zjavne jediným odborníkom, ktorý odhalil takéto prepojenie.



Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

V Číne sa už začali šíriť podobné príbehy. Tam, kde nie sú cenzurované podľa prísneho režimu kontroly informácií, tvrdia, že vírus je výsledkom konšpirácie proti americkým chorobám.varuje profesor Vipin Narang.Čína už čelí obvineniu z porušovania medzinárodných zmlúv a účasti na výskume biologických zbraní.varuje výročná správa amerického ministerstva zahraničia za rok 2019 o dodržiavaní dohody o zbrojení v Číne.Prof. Narang však pochybuje, že vírus 2019-nCoV je uniknutá biologická zbraň:

Austrálsky analytik obrany Malcolm Davis uverejnil na Tweete: „Nie som presvedčený o existencii dôkazov, ktoré by podporili teóriu, že toto výskumné a vývojové stredisko BL-4 v meste Wu-chan je zodpovedné za prepuknutie nákazy koronavírusom. Jeho blízkosť je však zaujímavá. Ak sa do popredia dostanú dôkazy, ktoré podporia takúto teóriu, potom o nej budeme uvažovať – ale zatiaľ sa neobjavil nijaký dôkaz. Je pravdepodobnejšie, že sa vírus na trhoch vo Wu-chane preniesol zo zvieraťa na človeka.“

Dnes je viac ako kedykoľvek predtým možné manipulovať biologické procesy. A vzhľadom na to, že táto technológia sa rýchlo stala relatívne lacnou a bežnou, americký riaditeľ národnej spravodajskej služby James R. Clapper v roku 2016 vyhlásil, že úprava genómu sa stala globálnym nebezpečenstvom. Medzinárodný poradca mnohých organizácií a bývalý zástupca ministra vedy a techniky v USA Daniel Gerstein vykreslil ostrý obraz: „Dal by sa napríklad zmeniť menej nebezpečný, nepatogénny kmeň antraxu na vysoko virulentnú formu zmenou genómu, alebo obnoviť patogény, ako je vírus smrteľných kiahní, ktorý bol v roku 1980 vo voľnej prírode zlikvidovaný. Alebo by sa mohli vyvinúť špecifické zbrane, ktoré sa zameriavajú buď na jednotlivcov, alebo dokonca na celé rasy.“ Zdroj: SITA Stránka Čínskej akadémie vied uvádza, že táto organizácia je jedným z mála zariadení na celom svete, ktoré sú verejne vyhlásené za držiteľov úrovne 4 patogénov (P4). To znamená, že má prísne karanténne normy potrebné na štúdium najsmrteľnejších chorôb na svete. Druhé zariadenie vo Wu-chane, Inštitút biologických produktov bolo vyhlásené za jedno z ôsmich výskumných zariadení podľa Dohovoru o biologických zbraniach, ktorý Čína podpísala v roku 1985.

Istý americký vedec minulý rok oznámil, že v Číne vyrobili hybridné embryo človek-opica, aby sa vyhli „legálnym problémom“ inde. Rusko sa tiež zapája do podobného výskumu. A Japonsko zrušilo zákaz hybridizácie medzi ľuďmi a zvieratami. Peking však osobitne vyzdvihol biologický výskum ako národnú strategickú prioritu.

Je to iba jeden z príbehov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, ako sú Facebook a Twitter, podľa ktorých bol vírus vyrobený v laboratóriu?