WHO zvolávala mimoriadne zasadnutie: Dôvodom je koronavírus z Číny

V celej Číne evidujú doteraz viac ako 4000 prípadov nákazy koronavírusom

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na štvrtok zvolala nové mimoriadne zasadnutie svojho krízového výboru, ktorí má opätovne rozhodnúť o tom, či nový koronavírus z Číny predstavuje stav globálnej zdravotnej núdze. Na Twitteri to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, podľa ktorého je stretnutie nevyhnutné z dôvodu pokračujúceho prenosu vírusu mimo územia Číny.