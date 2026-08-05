Polícia rozplietla prípad obchodovania s ľuďmi: Vyšetrovateľ obvinil muža

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený v období rokov 2020 až 2025 v okresoch Rožňava a Snina opakovane nútiť 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky,“ uviedla Vilhanová. Zároveň ju mal citovo vydierať, vyhrážať sa jej odobratím detí a nútiť ju k poskytovaniu sexuálnych služieb za finančnú odplatu, ktorú si mal ponechať pre seba.
„Vzhľadom na to, že obvineného nebolo možné zabezpečiť na účely trestného konania, bolo po obvinenom vyhlásené pátranie,“ povedala policajná hovorkyňa. Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Plešivec muža vypátrala 3. augusta.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov predložil vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie 4. augusta dozorujúcemu prokurátorovi vyšetrovací spis spolu s návrhom na vzatie obvineného do väzby. „Dozorujúci prokurátor sa s týmto návrhom stotožnil. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.