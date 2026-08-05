Ďalšia explózia auta v Rusku: Terčom sa stal šéf továrne na výrobu dronov!

MOSKVA - Výbuch automobilu pri ruskom Jekaterinburgu ťažko zranil šéfa uralskej továrne na výrobu dronov Uraldronzavod Vladimira Tkačuka. Informovala o tom dnes ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na záchranárov. Tkačuk je podľa nich vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti a lekári bojujú o jeho život. Vodič jeho vozidla následkom explózie zrejme podľahol, napísal denník Kommersant s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.
Podľa miestnych médií Tkačukov mercedes explodoval v utorok večer v obci Bolšoj Istok na predmestí Jekaterinburgu v ruskej Sverdlovskej oblasti. Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa, podľa TASS ale bolo začaté trestné vyšetrovanie kvôli pokusu o vraždu s všeobecným ohrozením. Ruské telegramové kanály špekulujú, že pod vozidlo bolo umiestnené výbušné zariadenie. Úrady sa k veci zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Spoločnosť Uraldronzavod, ktorej je Tkačuk generálnym riaditeľom, bola založená roku 2022, teda v roku začatia ruskej invázie na Ukrajinu. Fabrika vyrába vlastné diaľkovo ovládané drony (FPV) nazvané "Upyr", ktoré ruská armáda vo vojne s Ukrajinou využíva. V septembri 2024 predstavil Tkačuk tento dron ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, pripomenul ruský servis BBC.
Moskva viní Kyjev z celého radu bombových a iných útokov namierených proti vysokopostaveným predstaviteľom armády či zbrojárskeho priemyslu. K niektorým z nich sa prihlásila ukrajinská vojenská rozviedka. Zhruba pred týždňom v Tule postrelil neznámy útočník zakladateľa a riaditeľa inej spoločnosti vyrábajúcej bezpilotné lietadlá pre ruskú armádu Andreja Čerezova.
V centre Moskvy v sobotu pred luxusnou reštauráciou pri explózii podomácky vyrobeného výbušného zariadenia zomreli traja ľudia a dve desiatky ďalších utrpeli zranenia. Podľa BBC sa v reštaurácii konala súkromná akcia, niektoré príspevky na sociálnych sieťach potom hovorili o oslave vrchného veliteľa ruských vzdušných a kozmických síl generálplukovníka Alexandra Čajka za prítomnosti vysokopostavených činiteľov ruskej tajnej služby FSB, ďalších generálov, zástupcov vlády či poslancov.