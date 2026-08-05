Putin predstavil novú zložku armády: Rusko zakladá Vojská bezpilotných systémov

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil vytvorenie novej zložky armády - Vojsk bezpilotných systémov. Za ich veliteľa vymenoval generálplukovníka Denisa Ľamina, doterajšieho náčelníka štábu Centrálneho vojenského okruhu, píšu agentúry Interfax, Reuters a EFE.
„Pokračujeme v zdokonaľovaní štruktúr ministerstva obrany v súlade s požiadavkami a skúsenosťami zo špeciálnej vojenskej operácie (t. j. vojny na Ukrajine),“ vyhlásil šéf Kremľa.
Drony sa vo vojne na Ukrajine stali kľúčovými zbraňami. Obe strany ich nasadzujú nielen pozdĺž približne 1200-kilometrového frontu, ale aj na útoky na mori či hlboko na území nepriateľa. Ukrajina oznámila vytvorenie Velenia síl diaľkových úderov minulý mesiac.
Ľamin je podľa Putina jedným z najkvalifikovanejších odborníkov na prevzatie vedenia nových bezpilotných jednotiek. Dokončiť formovanie tejto novej zložky ozbrojených síl má podľa Putina už „v blízkej budúcnosti“.
Ruský prezident zároveň oznámil zlúčenie všetkých logistických podporných služieb pod jedno velenie, ktorému bude šéfovať Valerij Solodčuk. „Za súčasných podmienok je to tiež bojová práca,“ uviedol Putin počas stretnutia s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom a ministrom obrany Andrejom Belousovom v Kremli.
Od minulej soboty zahynulo pri ukrajinských dronových a raketových útokoch v Rusku približne 30 ľudí. Putin tvrdí, že rozhodnutie vytvoriť zjednotené logistické velenie prišlo po Belousovovom návrhu „koncentrovať všetky podporné služby do jedných rúk“.