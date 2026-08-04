Strach z vojny o majetok: Žilková spísala závet, koniec dohadom o miliónoch! Komu dopriala najviac?

PRAHA - Herečka Veronika Žilková (64) už teraz myslí na budúcnosť. Hoci je plná energia, už pred rokmi sa rozhodla vyriešiť otázku dedičstva, aby medzi jej deťmi raz nevznikli zbytočné spory.
Osobný život Veroniky Žilkovej je často stredobodom pozornosti. Je totiž mimoriadne pestrý a plný zásadných životných zvratov. Prešla si tromi manželstvami, vychovala veľkú rodinu, prekonala rodinnú tragédiu a prekvapila novými partnerskými vzťahmi.
Prvé manželstvo s reklamným režisérom Jiřím Hanychom (1084-1988) prinieslo na svet jej najznámejšiu dcéru Agátu.
Druhé, najdlhšie manželstvo so stavebným inžinierom Marekom Navrátilom (1988-2005) trvalo 17 rokov. Narodili sa im synovia Cyril a Vincent. Spoločne si tiež adoptovali dve ďalšie deti. Vzťahy s nimi boli komplikované – v dospelosti sa od rodiny na čas odtrhli, no neskôr k sebe opäť našli cestu.
Tretie manželstvo s hercom a diplomatom Martinom Stropnickým (2008-2023) skončilo po tom, čo si Stropnický počas pôsobenia v Izraeli našiel mladšiu partnerku. Rozvod sprevádzal veľký rozruch. Spolu majú dcéru Kordulu. V roku 2007 prežila najťažšie obdobie života, keď jej najmladší syn Melichar zomrel ako polročný pre vrodenú chybu bránice.
Po rozchode s hudobníkom Josefom Holomáčom našla Veronika Žilková opäť šťastie. Jej súčasným partnerom je uznávaný scenárista Ivan Hubač (autor seriálu Sanitka 2), s ktorým tvorí stabilný pár a spoločne sa objavujú v spoločnosti. Jej dcéra Agáta tento vzťah verejne podporila a vyjadrila sa, že Hubač je skvelý chlap.
S pribúdajúcim vekom ale začína mnoho ľudí premýšľať aj o tom, ako bude naložené s ich majetkom. Práve obavy z možných nezhôd medzi potomkami priviedli Veroniku Žilkovú k rozhodnutiu spísať závet. O svojom postoji prehovorila v podcaste svojej dcéry Agáty Hanychovej (41). „Závet už mám pripravený a rozhodla som, že všetky moje deti budú dediť rovným dielom,“ píše web ahaonline.cz. Dokument pritom pripravila už v čase, keď sa jej ešte nenarodila najmladšia dcéra Kordula Stropnická (20). Najmladším členom rodiny bol vtedy syn Vincent Navrátil (29).
Práve Vincentovi chcela pôvodne kvôli vekovému rozdielu oproti starším súrodencom dopriať malú výhodu. V závete mu preto zamýšľala odkázať svoje vozidlo značky Jaguar. Nakoniec ale z tohto plánu zišlo, pretože automobil už dávno nevlastní. „To auto už doslúžilo, vtedy som ho niekomu dala,“ zaspomínala s úsmevom. Vincent však rozhodne nemusí ľutovať. Úspešne si buduje vlastnú hereckú kariéru, vďaka ktorej sa môže spoliehať predovšetkým sám na seba.