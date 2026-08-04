Ikonická pamiatka v Betliari je v zlom stave: Rímsky vodopád zatvorili! Hrozí degradácia konštrukcie

BETLIAR - Rímsky vodopád, ktorý je súčasťou parku kaštieľa Betliar, je v zlom technickom stave. Pamiatka je od konca vlaňajšieho roka mimo prevádzky, Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar pripravuje návrh potrebných sanačných opatrení. Uviedla to riaditeľka múzea Erika Danková Darániová.
Rímsky vodopád v areáli betliarskeho kaštieľa bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Vodopád, pod ktorým sa nachádza grotta, umelo vytvorená jaskyňa, je po desiatich rokoch opäť v zlom technickom stave. Mimo prevádzky je od decembra, kedy bol zistený problém s rozsiahlym zatekaním vody do jaskyne pod vodopádom. „Pôsobenie vody a mrazu spôsobuje postupnú degradáciu konštrukcie a môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu. Steny sú vlhké a popraskané, horný múr je vydutý, schodisko je narušené a celá konštrukcia vodopádu je vychýlená. Nefunkčné je aj stavidlo,“ priblížila Danková Darániová.
Múzeum Betliar v súvislosti s problémom pristúpilo k zisťovaniu stavebno-technického stavu objektu. V uplynulých mesiacoch bola vypracovaná diagnostika, realizovaný bol 3D sken a georadarové meranie, ktoré podľa inštitúcie poukázalo aj na historickú prestavbu vodopádu. Múzeum v súčasnosti čaká na dokončenie odbornej správy s vyhodnotením stavu a návrhmi potrebných sanačných opatrení.
„Po jej doručení bude nevyhnutné pristúpiť minimálne k oprave prívodného žľabu a horného kanála, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu vody do konštrukcie a jej poškodzovaniu ešte pred komplexnou obnovou,“ doplnila riaditeľka múzea s tým, že vodopád zrejme zostane mimo prevádzky počas celého aktuálneho roka. Rímsky vodopád v areáli kaštieľa Betliar bol vybudovaný v 20. rokoch 19. storočia na základe projektu záhradného architekta Josefa Bergmanna. Začiatkom 20. storočia bol vodopád ohradený a upravený tak, aby tu majitelia kaštieľa, Andrássyovci, mohli chovať ľadové medvede.