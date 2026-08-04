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Pekelné HORÚČAVY na Slovensku nepoľavujú: Bratislava hlási nový REKORD! Teplomer ukázal 40,6 °C

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Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))
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TASR

BRATISLAVA - V histórii meraní sa utorok zapíše ako ďalší deň, v ktorom maximálna teplota vystúpila na 40 stupňov Celzia a viac, jedným z miest je aj bratislavská Koliba, kde namerali rekordných 40,6 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

V Bratislave je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka (3. 8.) 39,9 stupňa Celzia. Hodnotu 40 stupňov Celzia dosiahli v utorok podľa hlásení k 15.00 h aj v Dolných Plachtinciach (okres Veľký Krtíš) a v Hurbanove.

Prvýkrát v tomto roku vystúpili teploty nad 40 stupňov C na konci júna, posledný júnový deň namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky absolútny teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia.

Viac o téme: PočasieTeplotaHorúčavaSlovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
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