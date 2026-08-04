Reakcia na dramatickú krízu v Ceute: Minister Šutaj Eštok ponúka Španielsku slovenských policajtov

BRATISLAVA - Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej exkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice.
O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Slovenský minister uviedol, že svojim náprotivkom predstavil postoj SR a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie. „Kolegom som povedal to isté, čo hovorím aj doma. Voľba je veľmi jednoduchá: buď ochránime vonkajšie hranice Európy, alebo sa nám vrátia kontroly, kolóny a čakanie medzi členskými štátmi schengenu,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.
Migračná kríza v Ceute, kam koncom minulého týždňa prenikli desaťtisíce ľudí z Maroka, podľa Šutaja Eštoka ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá. „Stačilo jedno rozhodnutie španielskeho súdu o návratoch. Prevádzači z neho vyrobili reklamu a cez sociálne siete ju rozposlali po celej Afrike: ‚Poď do Ceuty a zostaneš v Európe‘,“ uviedol.
Ochrana hraníc priamo v teréne
Španielsko na vzniknutú situáciu reagovalo podľa ministra spôsobom, ktorý Slovensko dlhodobo presadzuje: nasadilo políciu a armády, začalo dôsledne chrániť hranicu a migrantov vracať späť do Maroka. „A výsledok sa dostavil. Od piatka ani jeden pokus o nelegálny vstup. Ani jedna žiadosť o azyl. Jasné pravidlá totiž fungujú. Lenže hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov. Chráni sa priamo v teréne,“ vyhlásil ďalej Šutaj Ěstok.
Zo samotného rokovania ministrov má podľa svojich slov dobrý pocit. „Ešte donedávna nás v Bruseli ‚poúčali‘, keď sme hovorili o dôslednej ochrane hraníc a návratoch nelegálnych migrantov späť do Afriky. Teší ma, že podobné hlasy dnes zazneli od viacerých kolegov. Európa sa možno konečne začína niečo učiť,“ dodal. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska predtým uviedol, že do Ceuty preniklo koncom minulého týždňa 72.000 migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70.000 vrátilo.