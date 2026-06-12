Tori Spelling 7 mesiacov od rozvodu: Pretŕča sa s ex-manželom! Preskočila nová iskra?

LOS ANGELES - Hollywood miluje dramatické rozchody, no tentoraz sa fanúšikovia dočkali úplne iného príbehu. Herečka Tori Spelling a jej bývalý manžel Dean McDermott sa opäť stretli na verejnosti – a dôvod bol mimoriadne dojímavý. Ich dcéra Stella McDermott úspešne ukončila strednú školu a hrdí rodičia pri tom nemohli chýbať.
Podľa fotografií a správ zo slávnostného ceremoniálu si bývalí partneri, Tori Spelling a Dean McDermott, sadli vedľa seba, rozprávali sa a spoločne povzbudzovali svoju 18-ročnú dcéru počas promócie v Kalifornii. Po skončení slávnosti dokonca pózovali na rodinných fotografiách, čo vyvolalo vlnu špekulácií, či medzi nimi predsa len nepreskočila stará iskra.
Žiadne dôkazy o obnovení vzťahu však neexistujú. Ich spoločné vystúpenie prišlo len približne sedem mesiacov po definitívnom ukončení rozvodu. Dvojica sa rozišla po dlhoročnom manželstve, pričom rozvodové konanie sa skončilo koncom roka 2025. Napriek komplikovanej minulosti sa zdá, že dnes dokážu fungovať ako priatelia a predovšetkým ako rodičia.
Tori sa v minulosti viackrát vyjadrila, že ich povzťahová dynamika je prekvapivo pokojná a že s Deanom zostali dobrými priateľmi. Zdôraznila, že na prvom mieste sú vždy ich deti a spoločná rodina. Aj preto mnohých neprekvapilo, že na dcérinej veľkej chvíli odložili bokom staré spory. Aj keď romantický návrat bývalých manželov zatiaľ nepotvrdili, ich spoločné vystúpenie ukázalo, že nie každý hollywoodsky rozvod musí skončiť vojnou.
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