Pravda o plastikách, ktoré ju zničili: Tori Spelling priznala, že preplakala celú kariéru!

LOS ANGELES - Hollywoodska hviezda Tori Spelling prelomila mlčanie a to, čo povedala, znie ako nočná mora každej ženy v centre pozornosti. Na červenom koberci iHeartRadio Music Awards 2026 sa síce usmievala, no jej slová odhalili roky bolesti, sĺz a neustáleho súdenia.
Tori Spelling dorazila v odvážnych červených šatách s korzetovým, priesvitným živôtikom, výraznými detailmi a vysokým rozparkom, ktorý odhaľoval nohy pri každom kroku. Jej šaty priam kričali "sebavedomie". Celý look doplnila zlatými platformami, trblietavými šperkami a ostrým, elegantným bob účesom. Náhrdelník vynechala – všetka pozornosť mala patriť dramatickým šatám. A patrila. Lenže za týmto „wow efektom“ sa skrýva oveľa temnejší príbeh.
Počas večera Tori Spelling otvorene priznala, že kritika jej vzhľadu ju prenasleduje celý život. „Keď som mala 17, vyšiel článok, že som podstúpila všetky tie plastiky,“ spomínala. „Bolo to srdcervúce.“ V tom čase mala za sebou len operáciu nosa – nič viac. Napriek tomu ju médiá okamžite „rozobrali“. Dokonca priznala, že vtedy plakala a volala otcovi, pretože tlak bol neznesiteľný. A tým sa to neskončilo.
Najšokujúcejšie priznanie prišlo až teraz: „Nosím to so sebou celú kariéru,“ povedala otvorene. Tori tvrdí, že kvôli neustálym útokom dokonca podstupuje menej zákrokov než by chcela, zo strachu, čo na to povedia ostatní. A napriek tomu kritika nikdy neprestala.