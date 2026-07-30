Susko rozhodol: Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie od augusta Jozef Lančarič

Nové vedenie Zboru väzenskej a justičnej stráže (Zdroj: Facebook/Boris Susko - minister spravodlivosti)
BRATISLAVA - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) povedie od augusta tohto roka Jozef Lančarič. Do funkcie generálneho riaditeľa ho vymenoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý o tom informoval na sociálnej sieti.
Šéf rezortu zároveň do funkcie námestníka pre ekonomické veci vymenoval Juraja Ondrusa a povýšil ho do hodnosti plukovník. „Obom prajem veľa úspechov pri výkone ich nových funkcií. Verím, že svojimi skúsenosťami a profesionálnym prístupom prispejú k ďalšiemu rozvoju ZVJS,“ dodal Susko.