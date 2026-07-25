Česká herečka nafotila odvážne FOTO a potom... Spustila sa spŕška oplzlostí!

PRAHA - Kateřina Brožová chcela fanúšikov potešiť sexi fotkou v plavkách. Namiesto komplimentov prišla spŕška nechutností: „To už je cez čiaru!“
Leto, slnko, plavky a úsmev. Herečka Kateřina Brožová si chcela na sociálnych sieťach užiť pohodovú atmosféru a so svojimi fanúšikmi sa podelila o fotografiu v plavkách. To však zrejme netušila, akú lavínu reakcií spustí. Zatiaľ čo jedni obdivovali jej skvelú postavu a tvrdili, že vyzerá fantasticky, iní zašli poriadne ďaleko a zaplavili komentáre vulgárnymi narážkami na jej telo.
Kateřina Brožová, ktorá aj vo veku 58 rokov patrí medzi najatraktívnejšie české herečky, sa na zábere ukázala v plavkách a zvýraznila svoje ženské krivky. Fotografia okamžite vyvolala obrovský záujem a nazbierala množstvo reakcií. Lenže nie všetky boli lichotivé.
Obdiv sa zmenil na nechutné poznámky
Pod fotografiou sa objavili desiatky komentárov, ktoré už nemali s komplimentmi veľa spoločného. Niektorí diskutujúci sa sústredili výlučne na jej poprsie a nešetrili vulgárnymi výrazmi či oplzlými otázkami a aj otvorenými sexuálnymi návrhmi, ktoré ani nemožno citovať! Objavili sa dokonca aj narážky na to, či má herečka umelé prsia.
Mnohí fanúšikovia však okamžite vystúpili na jej obranu. Podľa nich je neprípustné, aby sa žena, ktorá zverejní obyčajnú letnú fotografiu v plavkách, stala terčom sexuálnych poznámok. Namiesto toho jej posielali odkazy plné podpory a chválili jej eleganciu, prirodzenú krásu i skvelú formu.
Vyzerá fantasticky, no internet opäť ukázal svoju odvrátenú tvár
Kateřina Brožová je už roky považovaná za jednu z najkrajších českých herečiek a aj dnes dokazuje, že vek je len číslo. Práve preto mnohých prekvapilo, ako rýchlo sa nevinná fotografia zmenila na priestor pre nevkusné komentáre.
Na sociálnych sieťach sa totiž čoraz častejšie rieši otázka, kde končí kompliment a kde sa už začína obťažovanie. Kým pochvala vzhľadu môže potešiť, oplzlé poznámky o ženskom tele mnohí považujú za úplne zbytočné a nevhodné.