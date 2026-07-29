Spevácka hviezda prvej série Superstar Petra Kepeňová: FOTO Pfúúú... TAKTO vyzerá dnes!

BRATISLAVA - Pamätajú si ju najmä fanúšikovia prvej série speváckej šou Slovensko hľadá Superstar. Petra Kepeňová sa po rokoch opäť pripomenula novými zábermi a mnohých zaujalo, že jej typický vzhľad sa takmer vôbec nezmenil.
Petra Kepeňová patrila medzi výrazné tváre historicky prvej série speváckej šou Slovensko hľadá Superstar, ktorá sa konala v roku 2005. Hoci súťaž napokon nevyhrala, svojím hlasom, energiou a nezameniteľným imidžom si získala množstvo fanúšikov.
Po účinkovaní v Superstar sa venovala najmä svojmu životu mimo televíznych kamier. O to väčšiu pozornosť teraz vzbudili jej nové zábery, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Petra si užila koncert a z atmosféry podujatia sa podelila aj s ostatnými. Na fotografiách však neupútala iba samotným zážitkom, ale najmä svojím vzhľadom. Krátky účes, ktorý bol pre ňu typický už počas účinkovania v prvej Superstar, jej zostal dodnes.
Pri pohľade na aktuálne zábery je jasné, že Petra sa rokmi výrazne nezmenila. Rovnaký štýl, prirodzenosť a charakteristický účes jej dodnes dodávajú vzhľad, ktorý si fanúšikovia pamätajú ešte z čias, keď prvýkrát vystúpila pred televíznymi divákmi. Petra tak po rokoch opäť pripomenula jednu z výrazných tvárí začiatkov slovenskej Superstar a ukázala, že svoj osobitý štýl si stále zachovala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%