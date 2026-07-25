Obrovské obavy o olympijskú legendu: Opäť je v nemocnici, záhadné zdravotné problémy!

HOUSTON – Fanúšikovia Simone Biles opäť tŕpnu o jej zdravie. Len necelé dva mesiace po tom, čo šokovala priznaním, že počas vážnej zdravotnej kríze „takmer zomrela“, sa na Instagrame znovu objavila fotografia z nemocnice. Najúspešnejšia gymnastka histórie podstúpila ďalší zákrok, no o tom, čo presne sa deje, naďalej mlčí.
Nový záber zachytáva 29-ročnú športovkyňu, Simone Biles, v nemocničnom odeve a čiapke. Po jej boku sedí manžel Jonathan Owens, ktorý ju sprevádzal napriek tomu, že práve oslavoval svoje 31. narodeniny. Simone si zo situácie zachovala nadhľad a k fotografii napísala: „Sú jeho narodeniny, ale berie ma na môj zákrok.“ Viac detailov však neprezradila.
Správa okamžite vyvolala obavy, pretože nadväzuje na dramatické udalosti zo začiatku júna. Vtedy Biles zverejnila fotografiu s nemocničnými náramkami a priznala, že prežila jednu z najdesivejších skúseností svojho života. Uviedla, že „takmer zomrela“, niekoľko dní musela zostať pripútaná na lôžko a dodnes nie je pripravená hovoriť o tom, čo sa vlastne stalo.
Hoci odvtedy opäť cestovala, objavila sa na verejnosti a absolvovala aj spoločenské podujatia, zdá sa, že zdravotné komplikácie stále nie sú minulosťou. Najnovší pobyt v nemocnici naznačuje, že liečba pokračuje, no Simone naďalej dôsledne chráni svoje súkromie a diagnózu nezverejnila. Po júnovej hospitalizácii čelila dokonca kritike za to, že sa krátko nato vybrala na dovolenku. Gymnastka však vysvetlila, že išlo o súčasť jej zotavovania a že ľudia nepoznajú celý príbeh.
Zároveň poďakovala svojej rodine a najbližším priateľom, ktorí ju počas náročných chvíľ podporovali návštevami, telefonátmi aj kvetmi. Hoci fanúšikovia netrpezlivo čakajú na odpovede, Simone Biles zatiaľ trvá na tom, že o povahe svojich zdravotných problémov hovoriť nechce. Jediné, čo je dnes isté, je to, že za sebou má ďalší nemocničný zákrok a že po jej boku aj v tých najťažších chvíľach stojí manžel Jonathan Owens.
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