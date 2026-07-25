Nicole Kidman načapaná s novým mužom ani nie rok po rozvode: Jej vyvolený nie je žiadny chudák!

PORTOFINO – Stačilo niekoľko minút pred luxusným hotelom a svetové médiá mali novú senzáciu. Nicole Kidman zachytili paparazzi pri rozlúčke s americkým podnikateľom Michaelom Reinsteinom, pričom séria fotografií okamžite rozprúdila dohady, či oscarová herečka nemá po svojom rozchode nový vzťah. Samotná dvojica však špekulácie zatiaľ nijako nekomentovala.
Na záberoch, ktoré vznikli pred vstupom do luxusného hotela v talianskom Portofine, pôsobia obaja uvoľnene a v dobrej nálade. Nicole Kidman sa s Michaelom Reinsteinom dlho rozpráva, usmieva sa a napokon sa s ním lúči predtým, než každý odíde vlastným smerom. Práve tieto nenútené momenty zachytené objektívmi fotografov vyvolali najväčší záujem fanúšikov aj bulvárnych médií.
Nicole stavila na nenútený letný štýl. Obliekla si vzdušnú bielu priesvitnú blúzku, krátke šortky, sandále a tvár si chránila veľkými slnečnými okuliarmi. Michael Reinstein zvolil tmavomodrú košeľu s krátkymi rukávmi a svetlé šortky. Ich uvoľnené outfity dokonale zapadali do atmosféry prímorského letoviska, no pozornosť sa sústredila predovšetkým na ich vzájomné správanie. Podľa zverejnených fotografií spolu dvojica strávila čas aj pri hotelovom bazéne, kde sa rozprávali pri pohári Aperolu Spritz. Práve následná rozlúčka pred hotelom sa však stala momentom, ktorý fotografi zachytili z viacerých uhlov a ktorý okamžite odštartoval otázky, či nejde o viac než len priateľské stretnutie. Ani Nicole, ani Reinstein zatiaľ neposkytli k spoločným fotografiám žiadne vyjadrenie.
Michael Reinstein pritom nie je hollywoodskou celebritou. Ide o úspešného investora a predsedu investičnej spoločnosti Regent, ktorý sa dlhé roky pohybuje vo svete biznisu mimo reflektorov. Práve preto jeho meno po zverejnení fotografií vzbudilo taký veľký záujem. Či fotografie zachytávajú začiatok novej lásky alebo iba priateľské stretnutie, zatiaľ zostáva nejasné. Jedno je však isté – paparazzi zábery z Portofina sa v priebehu niekoľkých hodín stali jednými z najdiskutovanejších fotografií posledných dní a opäť pripomenuli, že každý krok Nicole Kidman je pod drobnohľadom médií.
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