Sobota25. júl 2026, meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana, Aneta

Nicole Kidman načapaná s novým mužom ani nie rok po rozvode: Jej vyvolený nie je žiadny chudák!

Nicole Kidman Zobraziť galériu (12)
Nicole Kidman (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

PORTOFINO – Stačilo niekoľko minút pred luxusným hotelom a svetové médiá mali novú senzáciu. Nicole Kidman zachytili paparazzi pri rozlúčke s americkým podnikateľom Michaelom Reinsteinom, pričom séria fotografií okamžite rozprúdila dohady, či oscarová herečka nemá po svojom rozchode nový vzťah. Samotná dvojica však špekulácie zatiaľ nijako nekomentovala.

Na záberoch, ktoré vznikli pred vstupom do luxusného hotela v talianskom Portofine, pôsobia obaja uvoľnene a v dobrej nálade. Nicole Kidman sa s Michaelom Reinsteinom dlho rozpráva, usmieva sa a napokon sa s ním lúči predtým, než každý odíde vlastným smerom. Práve tieto nenútené momenty zachytené objektívmi fotografov vyvolali najväčší záujem fanúšikov aj bulvárnych médií.

Nicole stavila na nenútený letný štýl. Obliekla si vzdušnú bielu priesvitnú blúzku, krátke šortky, sandále a tvár si chránila veľkými slnečnými okuliarmi. Michael Reinstein zvolil tmavomodrú košeľu s krátkymi rukávmi a svetlé šortky. Ich uvoľnené outfity dokonale zapadali do atmosféry prímorského letoviska, no pozornosť sa sústredila predovšetkým na ich vzájomné správanie. Podľa zverejnených fotografií spolu dvojica strávila čas aj pri hotelovom bazéne, kde sa rozprávali pri pohári Aperolu Spritz. Práve následná rozlúčka pred hotelom sa však stala momentom, ktorý fotografi zachytili z viacerých uhlov a ktorý okamžite odštartoval otázky, či nejde o viac než len priateľské stretnutie. Ani Nicole, ani Reinstein zatiaľ neposkytli k spoločným fotografiám žiadne vyjadrenie.

Nicole Kidman a Michael Reinstein
Zobraziť galériu (12)
Nicole Kidman a Michael Reinstein  (Zdroj: Profimedia)

Michael Reinstein pritom nie je hollywoodskou celebritou. Ide o úspešného investora a predsedu investičnej spoločnosti Regent, ktorý sa dlhé roky pohybuje vo svete biznisu mimo reflektorov. Práve preto jeho meno po zverejnení fotografií vzbudilo taký veľký záujem. Či fotografie zachytávajú začiatok novej lásky alebo iba priateľské stretnutie, zatiaľ zostáva nejasné. Jedno je však isté – paparazzi zábery z Portofina sa v priebehu niekoľkých hodín stali jednými z najdiskutovanejších fotografií posledných dní a opäť pripomenuli, že každý krok Nicole Kidman je pod drobnohľadom médií.

Viac o téme: Realitný magnátNicole KidmanKeith UrbanMichael ReinsteinNový muž po rozvodeDovolenka v Taliansku
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nicole Kidman, Keith Urban
Návrat roka? Nicole Kidman a Keith Urban si po rozvode posielajú verejné odkazy!
Zahraniční prominenti
Nicole Kidman (58) šokovala
Nicole Kidman (58) šokovala na premiére: Bola BEZ GATIEK a... Ukázala zadok!
novinky.sk
Nicole Kidman ponížila kolegu:
Nicole Kidman ponížila kolegu: Bozkávať sa s ním bolo peklo!
novinky.sk
Nicole Kidman a Sunday
Sunday Rose ospevovala mamu Nicole Kidman ako kráľovnú! Toto jej otca zabolí...
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!
Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!
Prominenti
Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Atletika
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Atletika

Domáce správy

Poľovník Marek z Liptova
Poľovník Marek z Liptova (41) popísal DESIVÝ súboj s medvedicou: Mal vybitú pištoľ a zahryzla sa mu do nohy!
Domáce
Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Peter Pellegrini.
Pellegrini mieri do Číny: Peking označil Slovensko za dôležitého partnera v Európe
Domáce
Nenápadné riziko pri vode: Topenie je tiché, prevencia môže zachrániť život
Nenápadné riziko pri vode: Topenie je tiché, prevencia môže zachrániť život
Regióny

Zahraničné

Cestovateľka priletela s potvrdenou
Cestovateľka priletela s potvrdenou rezerváciou. Hotel ju o tretej ráno nechal na ulici Hurghady
dromedar.sk
FOTO Hrozivá zrážka dvoch autobusov:
Hrozivá zrážka dvoch autobusov: Mŕtvych je už 40 a zranených rátajú po desiatkách, ministerstvo už koná!
Zahraničné
FOTO Armádny ŠKANDÁL: Obrovský rachot
Armádny ŠKANDÁL: Obrovský rachot na nočnej ulici, OPITÍ vojaci brázdili ulice obrneným tankom!
Zahraničné
Indický minister ropného priemyslu
Po masívnych protestoch prišiel pád: Indický minister školstva podal rezignáciu!
Zahraničné

Prominenti

Nicole Kidman
Nicole Kidman načapaná s novým mužom ani nie rok po rozvode: Jej vyvolený nie je žiadny chudák!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!
Domáci prominenti
Radosť slovenskej Miss: Priviedla
Radosť slovenskej Miss: Priviedla na svet druhé dieťa... Známemu politikovi!
Domáci prominenti
FOTO Česká herečka nafotila odvážne
Česká herečka nafotila odvážne FOTO a potom... Spustila sa spŕška oplzlostí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tehotná žena kritizuje nemocničné
Tehotná žena kritizuje nemocničné raňajky: Po 14 hodinách bez jedla dostala len tvrdú žemľu a kivi
Zaujímavosti
Holmes, Poirot aj Bond:
Holmes, Poirot aj Bond: Slávni detektívi mali svoje ľudské predobrazy
dromedar.sk
Ilustračné foto
Veľká štúdia: Lieky na chudnutie môžu spôsobovať vypadávanie vlasov
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tieto rastliny v júli trpia najviac: Záhradní experti prezradili, ktoré potrebujú extra zálievku
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?

Šport

Neskutočné, čo dokazuje! Emma Zapletalová znovu prepísala dejiny slovenského športu
Neskutočné, čo dokazuje! Emma Zapletalová znovu prepísala dejiny slovenského športu
Emma Zapletalová
Slováci predviedli výkon z inej planéty: Toto nemá vo svete konkurenciu a obdobu!
Slováci predviedli výkon z inej planéty: Toto nemá vo svete konkurenciu a obdobu!
Parašport
VIDEO Keď vychádzala z kúpeľne, stalo sa niečo hrozné: Tenisová kráska o problémoch, ktoré roky tajila
VIDEO Keď vychádzala z kúpeľne, stalo sa niečo hrozné: Tenisová kráska o problémoch, ktoré roky tajila
WTA
Sparta Praha zlomila český prestupový rekord: Prichádza bratranec svetovej hviezdy
Sparta Praha zlomila český prestupový rekord: Prichádza bratranec svetovej hviezdy
Chance liga

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Pozor na túto funkciu vo Windowse. Do počítača ti môže stiahnuť aktualizáciu, ktorá rozhádže celý systém
Pozor na túto funkciu vo Windowse. Do počítača ti môže stiahnuť aktualizáciu, ktorá rozhádže celý systém
Windows
Američania by mali spozornieť: iránske drony Šáhid sú presnejšie, balistické rakety účinnejšie
Američania by mali spozornieť: iránske drony Šáhid sú presnejšie, balistické rakety účinnejšie
Odporúčané
Staroveké mesto Šimao ukrývalo temné tajomstvo. DNA odhalila, kto končil medzi obeťami
Staroveké mesto Šimao ukrývalo temné tajomstvo. DNA odhalila, kto končil medzi obeťami
História
WhatsApp dostal vo Windows 11 funkciu, na ktorú sa čakalo roky. Zatiaľ však nefunguje tak, ako by mala
WhatsApp dostal vo Windows 11 funkciu, na ktorú sa čakalo roky. Zatiaľ však nefunguje tak, ako by mala
Aplikácie a hry

TN LIVE

Milovníkov Google Maps čaká obrovská novinka. Populárna aplikácia viacerým poriadne uľahčí život
Milovníkov Google Maps čaká obrovská novinka. Populárna aplikácia viacerým poriadne uľahčí život
Zahraničné
Po uhryznutí kliešťom dostal alergiu na mäso. Tínedžera zabila hovädzia klobása
Po uhryznutí kliešťom dostal alergiu na mäso. Tínedžera zabila hovädzia klobása
Zahraničné
Nezastaviteľný živel. Francúzsko a Španielsko hlásia masové evakuácie
Nezastaviteľný živel. Francúzsko a Španielsko hlásia masové evakuácie
Zahraničné
Odpad aj zápach na plážach. Turecko tvrdí, že za to môže Európa
Odpad aj zápach na plážach. Turecko tvrdí, že za to môže Európa
Zahraničné

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Partnerské vzťahy
Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poľovník Marek z Liptova
Domáce
Poľovník Marek z Liptova (41) popísal DESIVÝ súboj s medvedicou: Mal vybitú pištoľ a zahryzla sa mu do nohy!
Hrozivá zrážka dvoch autobusov:
Zahraničné
Hrozivá zrážka dvoch autobusov: Mŕtvych je už 40 a zranených rátajú po desiatkách, ministerstvo už koná!
Armádny ŠKANDÁL: Obrovský rachot
Zahraničné
Armádny ŠKANDÁL: Obrovský rachot na nočnej ulici, OPITÍ vojaci brázdili ulice obrneným tankom!
Tvrdý zásah polície v
Domáce
Tvrdý zásah polície v Bratislave: Zadržali Ukrajinca (50), podozrenie zo sprenevery a vyše 4-miliónová škoda!

Ďalšie zo Zoznamu