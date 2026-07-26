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Nemá to konca! Nevyliečiteľne chorá speváčka Markéta Konvičková zase skončila v nemocnici! Čo sa stalo?

Markéta Konvičková je opäť v nemocnici Zobraziť galériu (15)
Markéta Konvičková je opäť v nemocnici (Zdroj: Instagram MK)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

PRAHA - Obľúbená česká speváčka Markéta Konvičková už dlhé roky zvádza mimoriadne náročný boj so vzácnym onkologickým ochorením. Hoci sa navonok usmieva a snaží sa žiť naplno, jej telo jej z času na čas pripomenie krutú realitu. Najnovšie skončila na infúziách, keď jej zdravotný stav opäť skomplikovali nepríjemné problémy.

Markéta sa so svojimi fanúšikmi podelila o fotografiu z nemocnice, na ktorej jej do ruky vedie infúzia. Priznala, že jej organizmus potrebuje pomoc a doplniť tekutiny. Hoci nešlo o dramatický kolaps, pre speváčku je to ďalšia pripomienka, že jej zdravotný stav si vyžaduje neustálu pozornosť.

Nemá to konca! Nevyliečiteľne
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Instagram MK)

Aj po rokoch liečby totiž bojuje s následkami ochorenia aj náročnej hormonálnej terapie. Tá jej v minulosti spôsobila opuchy, výrazné výkyvy hmotnosti či zmeny pigmentácie pokožky.

Markéta Konvičková
Zobraziť galériu (15)
Markéta Konvičková  (Zdroj: Instagram)

Usmieva sa, ale pravda je oveľa bolestivejšia

Na verejnosti pôsobí energicky, koncertuje, cestuje a vychováva dcérku Amálku. Len málokto však tuší, koľko síl ju to stojí. Sama už viackrát priznala, že sú dni, keď sa cíti úplne vyčerpaná, no napriek tomu sa odmieta vzdať.

„Keď sa ráno zobudím a mám energiu, snažím sa využiť každý deň naplno,“ povedala v jednom z rozhovorov. Práve pozitívne myslenie považuje za svoju najväčšiu zbraň v boji s chorobou.

Nemá to konca! Nevyliečiteľne
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Instagram MK)

Nevyliečiteľná diagnóza jej zmenila celý život

Lekári jej ešte v roku 2019 diagnostikovali vzácny nádor, ktorý zasiahol vaječníky, neskôr lymfatické uzliny a pľúca. Kvôli špecifickému typu ochorenia u nej nie je možné nasadiť klasickú chemoterapiu. Namiesto nej podstupuje dlhodobú hormonálnu liečbu a užíva špeciálne lieky, ktoré musí brať dlhodobo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanúšikovia jej posielajú jediné: Drž sa!

Správa o tom, že skončila na infúziách, okamžite vyvolala vlnu obáv. Sociálne siete zaplavili povzbudivé odkazy, v ktorých jej ľudia želajú veľa síl a skoré zotavenie.

Markéta však už neraz ukázala, že patrí medzi najväčšie bojovníčky českého šoubiznisu. Aj keď jej telo občas povie dosť, ona sa vždy snaží postaviť späť na nohy. A práve tým si získava obrovský rešpekt fanúšikov, ktorí veria, že aj tentoraz sa čoskoro vráti s úsmevom na tvári.

Viac o téme: ChorobaV nemocniciMarkéta KonvičkováOnkologické ochorenie
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