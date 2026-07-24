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Zvrat v škandále sexuálneho zneužitia: Trump musel zaplatiť milióny, teraz ich chce späť!

Donald Trump je uznaný vinným zo sexuálneho obťažovania Zobraziť galériu (10)
Donald Trump je uznaný vinným zo sexuálneho obťažovania (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
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USA - Trump chce späť milióny od ženy, ktorú súd uznal za obeť! Neuveriteľný zvrat v škandále, ktorý otriasa aktuálne celou Amerikou!

Len pár dní po tom, čo Donald Trump musel zaplatiť spisovateľke E. Jean Carroll viac ako 5,6 milióna dolárov (približne 4,8 milióna eur), prichádza šokujúci obrat. Americký prezident teraz žiada, aby mu žena peniaze... vrátila!

E. Jean Carroll
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E. Jean Carroll  (Zdroj: SITA/AP Photo/Craig Ruttle, File)

Trumpovi právnici podali na súd mimoriadny návrh, ktorým sa snažia dosiahnuť, aby Carrollová vrátila celú sumu, ktorú získala po tom, čo jej federálny súd priznal ako odškodnenie v civilnom spore za sexuálne zneužitie a ohováranie. Peniaze jej boli uvoľnené len nedávno z úschovy, kde čakali počas sérií zdĺhavých odvolaní.

Americký prezident Donald Trump na summite NATO v holandskom Haagu
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Americký prezident Donald Trump na summite NATO v holandskom Haagu  (Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber)

Roky bojoval, teraz chce peniaze späť

Celý prípad siaha až do roku 2023, keď porota rozhodla, že Trump nesie občianskoprávnu zodpovednosť za sexuálne zneužitie E. Jean Carrollovej a následné ohováranie. Trump od začiatku všetky obvinenia popieral, označoval ich za vykonštruované a roky sa snažil verdikt zvrátiť odvolaniami. Ani americký Najvyšší súd mu však napokon nevyhovel.

Sudca Lewis Kaplan pritom vo svojom rozhodnutí ostro skritizoval Trumpa za to, že podľa neho celé roky zámerne naťahoval súdne konanie, hoci opakovane prehrával. Po vyčerpaní množstva odvolaní preto nariadil, aby boli peniaze Carrollovej konečne vyplatené.

Donald Trump zbožňuje golf.
Zobraziť galériu (10)
Donald Trump zbožňuje golf.  (Zdroj: profimedia.sk)

Ďalší pokus zdržiavať spravodlivosť?

Právnici E. Jean Carrollovej považujú Trumpovu novú žiadosť za neopodstatnenú. Tvrdia, že ide len o ďalší pokus oddialiť dôsledky právoplatného rozhodnutia a predĺžiť spor, ktorý trvá už niekoľko rokov.

Samotný Trump však naďalej trvá na tom, že je nevinný. Na sociálnych sieťach označil celý proces za „falošný prípad“ a tvrdí, že išlo o politicky motivovaný útok proti jeho osobe. Rovnaký postoj zastáva aj jeho hovorca, ktorý hovorí o pokračujúcej kampani namierenej proti prezidentovi.

Donald Trump
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Donald Trump  (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

A tým sa problémy nekončia

Pikantné pritom je, že suma 5,6 milióna dolárov nie je jedinou finančnou ranou, ktorú Trump v sporoch s Carrollovou utrpel. V ďalšom prípade mu súd už skôr uložil zaplatiť ešte 83,3 milióna dolárov za ďalšie ohováranie spisovateľky. Aj tento verdikt sa Trump snaží napadnúť ďalšími právnymi krokmi.

Viac o téme: Sexuálne obťažovanieSúdny sporDonald TrumpE. Jean CarrollObeť sexuálneho obťažovania
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