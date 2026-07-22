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Princ George mieri na Eton College: Najväčšou hrozbou nie sú skúšky! Život bude mať ťažší než William

Kráľovská rodina na Wimbledone Zobraziť galériu (7)
Kráľovská rodina na Wimbledone (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LONDÝN – Princ George sa už čoskoro vydá po stopách svojho otca a nastúpi na prestížnu Eton College. Kým princ William aj princ Harry prežili školské roky v období, keď sociálne siete ešte neexistovali, budúci britský kráľ vstupuje do úplne iného sveta. Odborníci varujú, že jeho najväčšou hrozbou už nie sú len paparazzi či narušitelia bezpečnosti, ale mobilné telefóny, TikTok a virálne videá, ktoré môžu obletieť svet v priebehu niekoľkých sekúnd.

Podľa kráľovskej komentátorky Kinsey Schofield nebude Georgeovým najväčším problémom náročné štúdium ani hľadanie nových kamarátov. Skutočnou výzvou bude zachovať si súkromie v prostredí, kde prakticky každý spolužiak nosí vo vrecku smartfón. „Najväčšou výzvou nebude škola ani priatelia. Bude to hľadanie rovnováhy medzi jeho súkromím a realitou, že každý spolužiak má TikTok,“ uviedla Schofield.

Práve v tom je podľa nej obrovský rozdiel oproti princovi Williamovi a princovi Harrymu. Obaja navštevovali Eton v časoch, keď sa tínedžeri nemuseli obávať, že každé zakopnutie, nevydarený žart či súkromný rozhovor skončí na internete. George takýto luxus mať nebude. Každý jeho krok môže byť zachytený mobilom a v priebehu chvíle sa rozšíriť po celom svete.

Schofield zároveň upozorňuje, že ochrana následníka trónu je dnes oveľa zložitejšia než kedysi. Bezpečnostné riziká už totiž nespočívajú iba v tom, že by sa k nemu niekto fyzicky priblížil. Moderné technológie priniesli úplne nové hrozby – digitálne sledovanie, drony, sociálne siete a extrémnu rýchlosť šírenia informácií. Práve preto očakáva, že George bude mať mimoriadne sofistikovanú ochranu, ktorá však zostane čo najmenej nápadná. Bezpečnostný tím podľa nej urobí všetko pre to, aby princ pôsobil medzi spolužiakmi čo najprirodzenejšie.

Podobne ako počas štúdia princa Williama budú ochrancovia pravdepodobne vystupovať nenápadne, no ich úloha bude dnes ešte náročnejšia. Nestačí totiž dohliadať na bezpečnosť v areáli školy – musia myslieť aj na digitálny svet, v ktorom sa aj zdanlivo bezvýznamný okamih môže stať virálnou senzáciou. Veľkou výhodou pre Georgea však môže byť jeho otec. Princ William na Eton College študoval v rokoch 1995 až 2000, takže presne vie, aký tlak na jeho syna čaká.

Schofield je presvedčená, že William dlhé roky premýšľal nad tým, ako dopriať Georgeovi čo najnormálnejšie dospievanie a zároveň ho pripraviť na budúcu úlohu kráľa. Cieľom podľa nej nie je syna izolovať, ale umožniť mu vytvárať si priateľstvá, získavať skúsenosti a budovať sebavedomie napriek neustálemu záujmu verejnosti. Pre princa Georgea tak nástup na Eton nebude len začiatkom novej školy. Bude to prvá veľká skúška života v digitálnej ére, kde jediný záznam na sociálnych sieťach môže mať oveľa väčší dosah než titulné stránky bulváru, ktorým kedysi čelili jeho otec William a strýko Harry.

Viac o téme: Sociálne sietePrinc GeorgeEton CollegeRiziká štúdiaOchrana princa
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