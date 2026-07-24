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Viac odhalená ako zahalená: Maura Higgins v hriešne drahej bielizni ukázala VŠETKO!

Maura Higgins v Cannes 2026 Zobraziť galériu (11)
Maura Higgins v Cannes 2026 (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LONDÝN – Írska kráska Maura Higgins opäť potvrdila, že patrí medzi najsexi influencerky súčasnosti. Hviezda reality šou Love Island zverejnila na Instagrame fotografie z novej kampane značky Victoria's Secret a fanúšikom doslova vyrazila dych. V zvodnej čipkovanej bielizni predviedla vypracovanú postavu, sebavedomie aj cit pre módu, vďaka ktorým sa okamžite ocitla v centre pozornosti.

Na njanovších záberoch pózuje Maura Higgins v bielej push-up podprsenke s kryštýlikmi z línie Very Sexy. Minimalistický styling nechal naplno vyniknúť dominantný módny kúsok aj jej ženské krivky. Maura stavila na jemné líčenie, voľne upravené vlasy a sebavedomé pózy, ktoré celej kampani dodali sofistikovaný, no zároveň zvodný charakter. „Very sexy push up podprsenka je vyrobená na to, aby bola videná,“ napísala stručne k fotografiám a označila značku Victoria's Secret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krátky popis síce veľa slov nepotreboval, no fotografie hovorili samy za seba. Fanúšikovia v komentároch nešetrili komplimentmi. Mnohí vyzdvihovali jej štíhlu siluetu, sebavedomý prejav pred objektívom aj schopnosť prezentovať spodnú bielizeň elegantným spôsobom. Práve kombinácia glamour štýlu, prirodzenej krásy a výraznej charizmy robí z Maury jednu z najžiadanejších tvárí módnych kampaní posledných rokov.

Pre niekdajšiu hviezdu reality šou Love Island nejde o prvú spoluprácu so svetoznámou značkou spodnej bielizne, no najnovšia kampaň opäť ukázala, prečo si ju Victoria's Secret vybrala. Maura pôsobí sebavedomo, štýlovo a dokáže spojiť zmyselnosť s módnou eleganciou bez toho, aby výsledok pôsobil prvoplánovo. Zdá sa, že jej kariéra naberá čoraz väčšie obrátky. Zo súťažiacej v reality šou sa stala medzinárodne úspešná modelka, televízna osobnosť a tvár prestížnych módnych značiek. A podľa reakcií fanúšikov je jasné, že každý jej nový príspevok dokáže počas niekoľkých hodín rozvíriť sociálne siete.

Viac o téme: Spodná bielizeňVictoria's SecretMaura HigginsSexi teloMódne trendy
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