Nevídané rodinné zábery! Princ Harry vzal deti na miesto, kde odpočíva princezná Diana!

NORTHAMPTONSHIRE – Takéto fotografie Meghan Markle zverejňuje len výnimočne. Vojvodkyňa zo Sussexu sa s fanúšikmi podelila o sériu intímnych momentov z letnej rodinnej dovolenky, no najväčšiu pozornosť vzbudili zábery z návštevy panstva Althorp – rodinného sídla Spencerovcov, kde vyrastala a je pochovaná princezná Diana. Pre princa Harryho išlo o mimoriadne osobnú zastávku, o ktorú sa tentoraz podelil aj so svojimi deťmi.
Meghan Markle svoj príspevok jednoducho nazvala „Letná dovolenka“ a nechala fotografie hovoriť za seba. Na jednej z najsilnejších snímok kráča princ Harry po stromovej aleji spolu so synom Archiem a dcérou Lilibet. Harry aj Archie držia v rukách kytice kvetov, čo podľa viacerých médií naznačuje, že smerovali k pietnemu miestu, kde odpočíva Harryho mama.
Album však zachytáva aj oveľa bezstarostnejšie chvíle. Archie si s nadšením sadol do kokpitu lietadla a na hlavu si nasadil kapitánsku čiapku, zatiaľ čo malá Lilibet si užívala hry pri bazéne, kde ju otec s úsmevom vyhadzoval do vody. Nechýbali ani romantické momenty Meghan a Harryho pri spoločnej večeri či fotografie z pláže, na ktorých rodina trávi čas ďaleko od povinností.
Práve návšteva Althorpu dodala celému príspevku silný emocionálny rozmer. Harry sa nikdy netajil tým, že odkaz princeznej Diany je pre neho mimoriadne dôležitý, a zdá sa, že chce, aby jej príbeh poznali aj Archie a Lilibet. Podľa dostupných informácií rodina počas pobytu v Spojenom kráľovstve zavítala na panstvo ako hostia Harryho strýka Charlesa Spencera.
Fanúšikov zaujalo aj to, ako veľmi Archie a Lilibet vyrástli. Hoci Meghan naďalej chráni ich súkromie a na väčšine záberov ich fotografuje zozadu alebo zboku, nové fotografie ponúkli doteraz jeden z najväčších pohľadov do života rodiny Sussexovcov. Po rokoch, počas ktorých si Meghan a Harry svoje súkromie prísne strážili, ide o jeden z ich najosobnejších príspevkov. Namiesto kráľovských ceremónií ukázali obyčajné rodinné chvíle – a práve tie si podľa reakcií fanúšikov získali najväčší ohlas.
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