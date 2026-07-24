Rozvod storočia: Karlos a Lela sú na nože!

PRAHA - Zdalo sa, že ich rozvod prebehne bez veľkých konfliktov, no opak je pravdou. Medzi Karlosom Vémolom a Lelou vraj panuje úplné ticho.
Rozvod medzi MMA zápasníkom Karlosom Vémolom a jeho manželkou Lelou zrejme nebude taký pokojný, ako sa spočiatku zdalo. Hoci po oznámení rozchodu obaja naznačovali, že chcú ukončiť manželstvo bez zbytočných konfliktov, podľa zákulisných informácií je dnes situácia úplne iná, informuje portál expres.cz. Aj keď sa ešte na chvíľu zdalo, že by mohlo dôjsť k zmiereniu, dnes je všetko inak.
Vémola zachraňoval manželstvo a potom... rande s neznámou blondínkou! Prvá reakcia Lely
Zlom mal nastať po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o Vémolových stretnutiach s influencerkou a podnikateľkou Monikou B. Práve táto aféra mala byť pre Lelu posledným impulzom, po ktorom sa rozhodla manželstvo definitívne uzavrieť. Podľa informácií z okolia dvojice sa však konflikt len začína. Obe strany vraj komunikujú výhradne prostredníctvom svojich právnych zástupcov a napätie medzi nimi je väčšie než kedykoľvek predtým.
„Ich vzťahy sú na bode mrazu. Vôbec spolu nekomunikujú, iba cez právnikov,“ uviedol zdroj z ich okolia pre spomínaný web. Rovnako komplikované má byť aj rozhodovanie o budúcnosti ich detí. Práve otázka starostlivosti môže byť jedným z najspornejších bodov celého rozvodu.
„Lela bola poriadne znechutená z toho, ako o nej a jej kamarátkach Karlos hovoril vo svojom podcaste. Spálila všetky mosty, vôbec sa s ním nechce vidieť ani rozprávať. Má pocit, že jej už ublížil dosť. Na súde sa budú, samozrejme, riešiť výživné, ale aj rozdelenie starostlivosti o deti. Lela prirodzene preferuje výlučnú starostlivosť, o striedavej nechce ani počuť,“ dodal zdroj. Či sa rodičia napokon dokážu dohodnúť bez zdĺhavého súdneho sporu, ukážu najbližšie mesiace.
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