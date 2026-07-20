Dcéra Charlieho Sheena popiera klebety: Otec mi už roky nedal ani cent! Luxusný život vďaka OnlyFans

LOS ANGELES - Dcéra hollywoodskeho herca Charlieho Sheena, 22-ročná Sami Sheen, rozvírila sociálne siete po tom, čo na TikToku rázne poprela klebety, že jej luxusný život platí slávny otec. Podľa jej vlastných slov je už od osemnástich rokov finančne úplne nezávislá.
Influencerka Sami Sheen reagovala na komentáre, v ktorých ju ľudia obviňovali, že za jej dom, životný štýl či dovolenky môže rodinné bohatstvo. Sami však tvrdí pravý opak. „Keby som mala otcove peniaze, pokojne by som to priznala. Pravdou však je, že mi už viac ako štyri roky nedal ani cent,“ uviedla vo videu na TikToku.
Sami nedávno ukázala fanúšikom svoj nový dom neďaleko pláže, čo okamžite vyvolalo vlnu špekulácií. Mnohí boli presvedčení, že nehnuteľnosť zaplatil Charlie Sheen. Ona to však kategoricky odmieta. Tvrdí, že dom si financovala sama vďaka príjmom z platformy OnlyFans, kde pôsobí od roku 2022. Vo videu dokonca s typickým provokatívnym humorom vyhlásila, že dom jej nekúpil otec, ale zarobila si naň vlastnou tvorbou na tejto platforme.
Sami zároveň naznačila, že jej vzťah s Charliem Sheenom nie je ideálny. Spomenula situáciu, keď sa dozvedela, že jej mladšia sestra Lola dostala od otca auto. Sama sa vraj spýtala, či by jej mohol kúpiť koňa v podobnej hodnote. Podľa jej slov bola práve táto výmena posledným rozhovorom, ktorý spolu mali.
Hoci Charlie Sheen v minulosti priznal, že dcérinu kariéru na OnlyFans spočiatku nepodporoval, neskôr uviedol, že jej odporučil, aby si zachovala dôstojnosť a profesionalitu. Sami medzitým opakovane tvrdí, že platforma jej umožnila finančnú nezávislosť a že si vďaka nej dokáže sama financovať svoj životný štýl.
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