Útek pred ICE skončil tragédiou: Muža na Floride zrazilo nákladné auto

ST. AUGUSTINE – Muža, ktorý v utorok ráno v americkom štáte Florida utekal pred príslušníkmi Imigračného a colného úradu (ICE) a ďalších federálnych zložiek, zrazilo nákladné vozidlo. Dvadsaťosemročný muž zraneniam na mieste podľahol. Informovala o tom agentúra AP.
K incidentu došlo krátko pred 07:00 h miestneho času na parkovisku pri čerpacej stanici a obchode v meste St. Augustine. Muž bol jedným zo štyroch ľudí vo vozidle, ktorých kontrolovali príslušníci ICE a Vyšetrovacieho úradu ministerstva vnútornej bezpečnosti (HSI).
Počas zásahu všetci ľudia z auta ušli. Jeden z nich pri úteku vybehol na frekventovanú cestu priamo pod kolesá ťahača s návesom, uviedol seržant floridskej diaľničnej polície Dylan Bryan. Vodič kamióna po nehode zastavil a pokúsil sa mužovi pomôcť.
Ide už o tretie úmrtie za približne týždeň v súvislosti so zásahmi príslušníkov ICE. Predchádzajúce dva prípady sa odohrali v štátoch Texas a Maine, kde pri stretnutiach s federálnymi agentmi zahynuli dvaja ľudia pri streľbe. ICE ani ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie.