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Útek pred ICE skončil tragédiou: Muža na Floride zrazilo nákladné auto

Na tejto fotografii, ktorú poskytol úrad šerifa okresu St. Johns, sú po smrteľnej kolízii uzavreté jazdné pruhy SR 16 smerujúce na východ medzi Outlet Mall Boulevard a Inman Road v St. Augustine na Floride
Na tejto fotografii, ktorú poskytol úrad šerifa okresu St. Johns, sú po smrteľnej kolízii uzavreté jazdné pruhy SR 16 smerujúce na východ medzi Outlet Mall Boulevard a Inman Road v St. Augustine na Floride (Zdroj: TASR/AP/St. Johns County Sheriff's Office)
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TASR

ST. AUGUSTINE – Muža, ktorý v utorok ráno v americkom štáte Florida utekal pred príslušníkmi Imigračného a colného úradu (ICE) a ďalších federálnych zložiek, zrazilo nákladné vozidlo. Dvadsaťosemročný muž zraneniam na mieste podľahol. Informovala o tom agentúra AP.

K incidentu došlo krátko pred 07:00 h miestneho času na parkovisku pri čerpacej stanici a obchode v meste St. Augustine. Muž bol jedným zo štyroch ľudí vo vozidle, ktorých kontrolovali príslušníci ICE a Vyšetrovacieho úradu ministerstva vnútornej bezpečnosti (HSI).

Počas zásahu všetci ľudia z auta ušli. Jeden z nich pri úteku vybehol na frekventovanú cestu priamo pod kolesá ťahača s návesom, uviedol seržant floridskej diaľničnej polície Dylan Bryan. Vodič kamióna po nehode zastavil a pokúsil sa mužovi pomôcť.

Ide už o tretie úmrtie za približne týždeň v súvislosti so zásahmi príslušníkov ICE. Predchádzajúce dva prípady sa odohrali v štátoch Texas a Maine, kde pri stretnutiach s federálnymi agentmi zahynuli dvaja ľudia pri streľbe. ICE ani ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) bezprostredne nereagovali na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie.

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