Golem Club transformuje prevádzky: nové zóny, nový facelift, nové stroje a zrekonštruované priestory

Golem Club, slovenská sieť fitness centier s 25-ročnou tradíciou, pokračuje v modernizácii svojich prevádzok a prináša klientom výrazné novinky. Počas leta a jesene 2026 prejde redizajnom hneď päť klubov – Avion, Relaxx, Bory Mall, Žilina a Košice. Klienti sa môžu tešiť na nové tréningové zóny, zmodernizované vybavenie a atraktívnejšie priestory navrhnuté podľa aktuálnych trendov vo fitness.
Nejde o bežnú údržbu. Golem Club investuje do kompletnej prestavby zón, výmeny silových aj kardio strojov za stroje svetovej značky Technogym a vytvorenia nových priestorov priamo reagujúcich na to, čo klienti dnes od fitness centra očakávajú.
„Naším cieľom nie je len udržať krok s dobou. Chceme byť o krok vpred. Modernizácia piatich prevádzok súčasne je jasným signálom nášho dlhodobého záväzku voči klientom. Novinkou bude 24/7 klub v Shopping Palace Zlaté piesky s rozlohou 1 500 m² a konceptom nonstop otvorené. Chceme, aby každá návšteva Golem Club bola zážitkom, na ktorý sa klienti tešia, nie len povinnosťou.“ - Michaela Nováček Beladičová, marketingová riaditeľka Golem Club
Golem Club Avion Shopping Park, Bratislava
V bratislavskej prevádzke v Avion Shopping Parku vznikne nová zóna pre aktuálne kardio stroje a úplne nová chill zóna určená na regeneráciu a oddych po tréningu. Súčasne sa rozšíri performance zóna pre silovo-funkčný tréning a pribudne booty zóna vybavená novými strojmi zameranými na spodnú časť tela a zadok. Súčasná aerobiková sála sa premení na rozšírenú performance zónu, ktorá tak získa celý jej priestor. Klienti budú mať k dispozícii podstatne viac miesta na silovo-funkčný tréning, dynamické cvičenie, prácu s vlastnou váhou aj tréningovým vybavením.
Golem Club Žilina, OC Aupark
Žilina zažije najkomplexnejšiu premenu spomedzi všetkých modernizovaných prevádzok. Súčasné kardio a kladkové stroje nahradia nové stroje talianskej značky Technogym, pričom vybavenie doplnia aj nové kotúčové stroje. Vymenia sa aj podlahy v celej fitness časti. Rozšíri sa box zóna a vzniknú dve úplne nové zóny. Performance zóna pre silovo-funkčný tréning a booty zóna vybavená modernými strojmi.
Golem Club Košice, OC Aupark
Košická prevádzka rozšíri svoju ponuku o novú booty zónu vybavenú modernými strojmi. Táto zóna reaguje na rastúci záujem klientov o silový tréning spodnej časti tela a formovanie postavy, ktorý patrí dnes k najobľúbenejším tréningovým cieľom.
Golem Club Relaxx, Bratislava
Golem Club Relaxx v Bratislave, obľúbená prevádzka s komplexnými službami ako wellness, bazén, fitness prejde obnovou kardio vybavenia. Doterajšie stroje nahradia zariadenia značky Technogym, ktoré klientom prinesú vyšší komfort aj presnejšie sledovanie tréningových výsledkov. Zároveň pribudne nová booty zóna vybavená modernými strojmi pre silový tréning spodnej časti tela.
Golem Club Bory Mall, Bratislava
Prevádzka v Bory Malle prejde kompletnou výmenou tehličkových a kladkových strojov značky Technogym a súčasne sa vymenia aj všetky silové stroje za novú generáciu vybavenia. Klienti Bory Mallu tak získajú prakticky celú novú fitness zónu bez toho, aby museli meniť adresu.
Golem Club Relaxx prináša nový rituál pre pohyb aj oddych
Golem Club Relaxx prichádza s letnou ponukou, ktorá spája aktívny pohyb, regeneráciu a komfort na jednom mieste. Návštevníci si môžu vytvoriť nový každodenný rituál. Z práce rovno do fitka, z fitka do bazéna a z bazéna do sauny. Vďaka širokej ponuke služieb tak získajú priestor nielen na tréning, ale aj na zaslúžený oddych.
V Golem Club Relaxx majú klienti k dispozícii všetko, čo potrebujú pre zdravý životný štýl aj relax: fitness, skupinové cvičenia, 20 m bazén, wellness so 4 saunami, detský kútik a príjemné zázemie na oddych. To všetko v priestrannom prostredí, kde sa nemusia tlačiť a môžu si naplno vychutnať svoj čas pre seba.
Aktuálne prebieha kampaň: U nás má rok 14 mesiacov! Každý, kto si v období od 15. júla do 31. augusta 2026 zakúpi ročné členstvo v Golem Club Relaxx alebo si obnoví už existujúce členstvo, získa automaticky 2 mesiace navyše úplne zadarmo. Viac o akcii 12 + 2.
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