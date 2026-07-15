Brat španielskeho premiéra čelí verdiktu: Súd ho uznal vinným z rodinkárstva

MADRID – Brata španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v utorok uznali vinným zo zneužitia právomoci pri získaní zamestnania vo verejnom sektore v provincii Badajoz. Súd mu zároveň zakázal deväť rokov zastávať verejné funkcie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Toto rozhodnutie predstavuje ďalší politický problém pre socialistického premiéra, ktorého vláda i blízki spolupracovníci čelia v posledných dvoch rokoch viacerým korupčným kauzám a vyšetrovaniam. V júni bol bývalý premiérov blízky poradca v inom korupčnom prípade odsúdený na 24 rokov väzenia.
Obvinenia z rodinkárstva
David Sánchez čelil obvineniu, že získal funkciu vytvorenú špeciálne pre neho vďaka rodinným väzbám na predsedu vlády. Pedro Sánchez tieto tvrdenia odmietol a označil ich za súčasť politicky motivovanej kampane krajnej pravice. Súd v meste Badajoz však dospel k záveru, že pracovné miesto určené na dohľad nad hudobnými konzervatóriami v provincii vzniklo bez skutočnej administratívnej potreby a slúžilo predovšetkým osobným záujmom Davida Sáncheza.
Podľa rozsudku obžalovaní „hrubo a svojvoľne zneužili svoju právomoc s jediným cieľom zvýhodniť konkrétne osoby“. Súd zároveň uviedol, že náplň jednej z funkcií bola neskôr upravená tak, aby vyhovovala Davidovmu Sánchezovmu záujmu o operu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a možno sa proti nemu odvolať.