Hopkins otvorene o alkoholizme: Bol som opitý za volantom... Mohol som niekoho zabiť!

LOS ANGELES - Legendárny herec Anthony Hopkins (87) otvorene prehovoril o najtemnejšej kapitole svojho života. V emotívnom rozhovore pre podcast The Interview denníka The New York Times porozprával o chvíli, keď si prvýkrát naplno uvedomil, že trpí alkoholizmom – a že to mohlo skončiť tragédiou.
„Bol som opitý a šoféroval som v Kalifornii. Mal som výpadok, netušil som, kam idem,“ priznal oscarový herec pre podcast. „Vtedy mi došlo, že som mohol niekoho zabiť. Alebo seba… a to mi v tej chvíli bolo jedno.“ Táto desivá myšlienka ho podľa jeho slov vytrhla z letargie. „Uvedomil som si, že som alkoholik, a prebral som sa,“ dodal. Krátko nato stretol na večierku v Beverly Hills svojho bývalého agenta a prvýkrát vyslovil slová: „Potrebujem pomoc.“
Herec následne vyhľadal pomoc v 12-krokovom programe v Los Angeles, ktorý mu zmenil život. Práve tam sa odohral moment, ktorý opisuje ako duchovné prebudenie. „Bolo presne jedenásť hodín, pozrel som sa na hodinky,“ spomína. „A zrazu som v sebe počul hlas – hlboký, mužský, ako z rádia. Povedal mi: ‚Je koniec. Teraz môžeš začať žiť. Všetko malo svoj zmysel, tak na nič nezabudni.‘“ Od tej chvíle, ako hovorí, chuť piť jednoducho zmizla. „Akoby ju niekto vymazal. Odvtedy som nepil,“ dodal herec, ktorý je triezvy už neuveriteľných 49 rokov.
Hopkins priznáva, že pitie mu kedysi prinášalo úľavu od vnútorného nepokoja. „Alkohol je úžasný – okamžite ťa prenesie do iného sveta,“ vysvetlil. „Cítil som sa vďaka nemu väčší, silnejší. Znecitlivel som svoje nepohodlie.“ Dnes však hovorí s pokorou a vďakou. „V živote sú obrovské ťažkosti, ale treba ich vnímať. A teraz, keď sa blížim k 88. narodeninám, sa ráno zobudím a poviem si: ‚Stále som tu. Ako je to možné?‘“
Herec, ktorý stvárnil ikonického Hannibala Lectera v Mlčaní jahniat, tvrdí, že za svoju zmenu vďačí niečomu vyššiemu. „Neviem, čo to bolo – Boh, vesmír, alebo životná sila, ktorú všetci máme v sebe. Ale bolo to vedomie. To je všetko, čo viem,“ uzavrel Hopkins.