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AKTUÁLNE Zrážka cyklistky s chodkyňou: Zasahovať musel vrtuľník

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
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TASR

RANKOVCE - Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu v obci Rankovce v okrese Košice-okolie. Podľa doterajších informácií došlo k zrážke cyklistky s chodkyňou. „Cyklistka utrpela zranenia, pre ktoré bola letecky transportovaná do nemocnice v Košiciach,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Chodkyňa utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny, ošetrili ju privolaní záchranári.

 
 

„Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedla polícia. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia.

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