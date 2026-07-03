AKTUÁLNE Zrážka cyklistky s chodkyňou: Zasahovať musel vrtuľník

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
RANKOVCE - Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu v obci Rankovce v okrese Košice-okolie. Podľa doterajších informácií došlo k zrážke cyklistky s chodkyňou. „Cyklistka utrpela zranenia, pre ktoré bola letecky transportovaná do nemocnice v Košiciach,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Chodkyňa utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny, ošetrili ju privolaní záchranári.
„Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedla polícia. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia.