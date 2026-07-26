Láska na hrane! Neuveríte, na aké rande išla Sydney Sweeney s frajerom: To chcelo riadnu odvahu

NOVÝ ZÉLAND - Zdá sa, že medzi Sydney Sweeney a Scooterom Braunom to naberá na obrátkach. Herečka sa na Instagrame pochválila sériou záberov z dobrodružného výletu na Novom Zélande, kde nechýbal ani adrenalínový bungee jumping. A práve spoločný skok mnohí fanúšikovia označili za ďalší dôkaz, že ich románik je čoraz vážnejší.
Na fotografiách a videách je vidieť, ako Sydney Sweeney a Scooter Broun absolvovali bungee jumping v Queenstowne, pričom sa navzájom držali a spoločne prekonávali strach z výšok. Sydney zverejnila aj nežnejšie momenty – na jednej zo snímok dáva Braunovi bozk na líce a na ďalších si užívajú spoločné dobrodružstvá v zasneženej prírode. Okrem skoku si vyskúšali lukostreľbu, let vrtuľníkom či golf na horskom svahu.
Fanúšikovia si okamžite všimli, že ich spoločné fotografie pôsobia prirodzene a uvoľnene. V komentároch sa objavili odkazy na to, že dvojica tvorí skvelý pár a že z ich spoločných záberov vyžaruje radosť aj vzájomná blízkosť. Ich spoločné cestovanie pritom nie je žiadnou novinkou. Len pred niekoľkými dňami Sydney zverejnila ďalší fotodenník z Austrálie, kde sa s Braunom objavili v niekoľkých romantických záberoch vrátane bozkov a objatí. Ich vzťah je v posledných mesiacoch čoraz verejnejší a dvojica už neskrýva, že spolu trávi veľa času.
Aj viaceré zahraničné médiá v poslednom období uviedli, že vzťah herečky a hudobného podnikateľa pôsobí čoraz vážnejšie. Spoločné dovolenky, verejné prejavy náklonnosti a častejšie vystupovanie vo dvojici naznačujú, že ich románik sa posunul na novú úroveň. Hoci ani Sydney, ani Scooter svoj vzťah bližšie nekomentujú, ich spoločné fotografie hovoria za seba a zdá sa, že si spoločnosť toho druhého naplno užívajú.
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