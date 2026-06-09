Sestra známej českej herečky sa bude vydávať: Zásnuby s fešákom z Markízy!

BALI - Tanečnica Jasmin Affašová sa pochválila krásnou novinkou. Počas romantickej dovolenky na Bali ju partner Adam Šedro požiadal o ruku.
Tanečnica z Let's Dance Jasmin Affašová, sestra českej herečky Sáry Donutilovej, prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Počas dovolenky na Bali ju jej partner aj bývalý tanečník či súťažiaci z Love Islandu Adam Šedro požiadal o ruku. Bez zaváhania súhlasila. O radostnú novinku sa následne podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach.
K oznámeniu pripojila sériu romantických fotografií z exotického prostredia, na ktorých nechýbal ani zásnubný prsteň. V emotívnom odkaze si zaspomínala na ich spoločné začiatky a na okolnosti, ktoré ich priviedli k sebe. „Tomu, že sme sa spolu stretli, predchádzala zhoda tých najväčších náhod, no odvtedy akoby všetko začalo dávať dokonalý zmysel. Tak na naše navždy, moja životná láska, môj najlepší parťák,“ napísala Jasmin.
Zároveň vyjadrila vďaku tvorcom šou Let’s Dance, vďaka ktorej sa s Adamom spoznali. Zamilovaný pár sa už pomaly pripravuje na ďalší veľký krok. Jasmin prezradila, že svadba bude spájať viacero kultúr. „Bude slovensko-česko-sýrska svadba, juhuuuu,“ potešila sa. Samotné zásnuby sa odohrali 2. júna v malebnej oblasti Uluwatu na Bali.
Affašová však ani pri takejto významnej udalosti nestratila zmysel pre humor. K oznámeniu pridala aj odľahčenú poznámku smerom k svojmu budúcemu manželovi, ktorý je veľkým fanúšikom futbalu. „Budem sa teraz musieť pozerať na každý futbalový zápas až do konca svojich dní?“ zavtipkovala.
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